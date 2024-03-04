Студия GamesVoice представила русскую версию трейлера Indiana Jones and the Great Circle

Студия GamesVoice поделилась с пользователями сети дебютным трейлером Indiana Jones and the Great Circle с полным русским дубляжем. Команда пока не планирует озвучивать проект. Но в будущем все может измениться.
Не воспринимайте эту новость как некий анонс или даже намёк: нам просто захотелось поделиться своим виденьем, как могли бы звучать голоса Индианы и других персонажей грядущего хита, если бы мы взялись за полную локализацию проекта. Впрочем, не исключено, что всё таки возьмёмся
По состоянию на ноябрь, в производстве у студии находятся озвучки для Star Wars Jedi: Survivor, ремейка Dead Space, Grand Theft Auto: Vice City и It Takes Two. Так же неназванный пользователь проспонсировал дубляж Hades, но студия пока не делилась никакой информацией о проекте.
Профессор Джонс отправится в свое новое приключение в конце этого года на Xbox Series X|S, PC, и уже с первого дня - в рамках Game Pass для консолей и PC.
Блин как же все-таки русский язык "звучит" красиво.
Классно озвучили!
Эту игру я жду.
Озвучка - это всегда круто! Но... голоса подобраны не очень хорошо :( да и в интонации не особо напрягались...