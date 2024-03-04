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Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.4 168 оценок

Студия GamesVoice представила русскую версию трейлера Indiana Jones and the Great Circle

butcher69
Новости

Студия GamesVoice поделилась с пользователями сети дебютным трейлером Indiana Jones and the Great Circle с полным русским дубляжем. Команда пока не планирует озвучивать проект. Но в будущем все может измениться.

Не воспринимайте эту новость как некий анонс или даже намёк: нам просто захотелось поделиться своим виденьем, как могли бы звучать голоса Индианы и других персонажей грядущего хита, если бы мы взялись за полную локализацию проекта. Впрочем, не исключено, что всё таки возьмёмся

По состоянию на ноябрь, в производстве у студии находятся озвучки для Star Wars Jedi: Survivor, ремейка Dead Space, Grand Theft Auto: Vice City и It Takes Two. Так же неназванный пользователь проспонсировал дубляж Hades, но студия пока не делилась никакой информацией о проекте.

Профессор Джонс отправится в свое новое приключение в конце этого года на Xbox Series X|S, PC, и уже с первого дня - в рамках Game Pass для консолей и PC.

21
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
romero52

Блин как же все-таки русский язык "звучит" красиво.

6
Abekalo

Классно озвучили!

6
6363

Эту игру я жду.

4
Rаyden

Озвучка - это всегда круто! Но... голоса подобраны не очень хорошо :( да и в интонации не особо напрягались...

0