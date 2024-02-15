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об игре
Hades 06.12.2018
Экшен, Адвенчура, Вид сверху, Фэнтези
8.4 421 оценка

Hades получит русскую озвучку от студии GamesVoice

butcher69
Новости

Студия GamesVoice, занимающаяся профессиональной локализацией компьютерных игр, обозначила на своем официальном сайте, что кто-то проспонсировал озвучку красочного рогалика Hades. То есть никаких дополнительных сборов проводится не будет и пользователи получать её бесплатно. Стоимость работ составляла 650 тысяч рублей.

Студия пока не делала никаких официальных заявлений, поэтому на данный момент неизвестны сроки выхода и прочие рабочие моменты.

Hades - это видеоигра в жанре roguelike с элементами action RPG, разработанная студией Supergiant Games и выпущенная в 2020 году. Игра представляет собой уникальное сочетание динамичного боя, красочного арт-стиля и захватывающего сюжета из греческой мифологии. Hades получила высокие оценки критиков и признание игровых сообществ.

18
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Кей Овальд

Отличная новость. Игры от Супергигантов + озвучка от ГеймсВойс = шедевр!

7
Dеvil

Ух там озвучки! Мне кажется, большую часть веса игры занимает именно озвучка. В общем, дело хорошее.

0
Levis Live

Вы Star Wars Сначала переведите! Уже новое хотят озвучивать . . .

-2
Ely Maze

Ну так там же не один человек отвечает за все озвучки а у каждого проекта свой куратор так что новый проект не как не мешает озвучке SW

3
Кей Овальд

Переведут. Они 10 озвучек в прошлом году успешно выпустили.

2
Levis Live Кей Овальд

Да долго блин переводят, не гамал до сех пор в SW потому что жду

-2
Кей Овальд Levis Live

Я тоже жду, благо других игр сотни. Лучше дольше и качественней.

3
Deviant Mind Levis Live

Ля, кто-то всё еще использует слово "гамал"

2
Петр Стрельцов

Не стоит эта игра таких усилий. Лучше бы сделали перевод для до сих пор не переведённой отличной адвентюры "Sphinx and the Cursed Mummy"..

-4
OculusMortem

Им заплатили за конкретную игру. Если хочешь чтобы озвучили твою игру - можешь проспонсировать.

3
Петр Стрельцов OculusMortem

Да это и ёжику понятно, просто обидненько что столько отличных игр вышло настолько незамеченными, что некоторые вообще остались без перевода, "Sphinx and the Cursed Mummy" тому пример, а ведь игра шедевр..

0