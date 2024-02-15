Hades получит русскую озвучку от студии GamesVoice

Студия GamesVoice, занимающаяся профессиональной локализацией компьютерных игр, обозначила на своем официальном сайте, что кто-то проспонсировал озвучку красочного рогалика Hades. То есть никаких дополнительных сборов проводится не будет и пользователи получать её бесплатно. Стоимость работ составляла 650 тысяч рублей.

Студия пока не делала никаких официальных заявлений, поэтому на данный момент неизвестны сроки выхода и прочие рабочие моменты.

Hades - это видеоигра в жанре roguelike с элементами action RPG, разработанная студией Supergiant Games и выпущенная в 2020 году. Игра представляет собой уникальное сочетание динамичного боя, красочного арт-стиля и захватывающего сюжета из греческой мифологии. Hades получила высокие оценки критиков и признание игровых сообществ.