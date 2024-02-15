Hades получит русскую озвучку от студии GamesVoice

Студия GamesVoice, занимающаяся профессиональной локализацией компьютерных игр, обозначила на своем официальном сайте, что кто-то проспонсировал озвучку красочного рогалика Hades. То есть никаких дополнительных сборов проводится не будет и пользователи получать её бесплатно. Стоимость работ составляла 650 тысяч рублей.
Студия пока не делала никаких официальных заявлений, поэтому на данный момент неизвестны сроки выхода и прочие рабочие моменты.
Hades - это видеоигра в жанре roguelike с элементами action RPG, разработанная студией Supergiant Games и выпущенная в 2020 году. Игра представляет собой уникальное сочетание динамичного боя, красочного арт-стиля и захватывающего сюжета из греческой мифологии. Hades получила высокие оценки критиков и признание игровых сообществ.
Отличная новость. Игры от Супергигантов + озвучка от ГеймсВойс = шедевр!
Ух там озвучки! Мне кажется, большую часть веса игры занимает именно озвучка. В общем, дело хорошее.
Вы Star Wars Сначала переведите! Уже новое хотят озвучивать . . .
Ну так там же не один человек отвечает за все озвучки а у каждого проекта свой куратор так что новый проект не как не мешает озвучке SW
Переведут. Они 10 озвучек в прошлом году успешно выпустили.
Да долго блин переводят, не гамал до сех пор в SW потому что жду
Я тоже жду, благо других игр сотни. Лучше дольше и качественней.
Ля, кто-то всё еще использует слово "гамал"
Не стоит эта игра таких усилий. Лучше бы сделали перевод для до сих пор не переведённой отличной адвентюры "Sphinx and the Cursed Mummy"..
Им заплатили за конкретную игру. Если хочешь чтобы озвучили твою игру - можешь проспонсировать.
Да это и ёжику понятно, просто обидненько что столько отличных игр вышло настолько незамеченными, что некоторые вообще остались без перевода, "Sphinx and the Cursed Mummy" тому пример, а ведь игра шедевр..