В Indiana Jones and the Great Circle будет "полностью смоделированный" кнут

На вчерашней презентации Xbox Developer_Direct компании MachineGames, Bethesda и Microsoft представили Indiana Jones and the Great Circle, и, естественно, мы смогли увидеть в действии кнут Инди. Кнут можно использовать для различных игровых действий - от боя до стелса и передвижения, и MachineGames рассказала о том, как она работала над тем, чтобы игроки чувствовали себя уверенно, когда управляют им.
В интервью, опубликованном на сайте LucasArts, директор игры Джерк Густафссон рассказал, что кнут в Indiana Jones and the Great Circle "полностью смоделирован" с точностью до мелочей. По словам Густафссона, хотя это и создало дополнительные технические трудности, но в то же время позволило сделать игру более реалистичной и приземленной.
Наша главная цель - сделать его как можно более полезным и универсальным, - сказал Густафссон, отвечая на вопрос о том, чего игроки могут ожидать от кнута в The Great Circle. Обычно, когда мы думаем о кнуте, он приходит на ум как инструмент для передвижения по окружению, раскачивания и лазания. Но когда мы начали работать над ним, мы сосредоточились в первую очередь на сражениях, поскольку знали, что это будет самая сложная часть игры. Нужно было не только сделать так, чтобы он отлично работал в бою, но и в сочетании с другими значимыми игровыми элементами, такими как рукопашный бой и использование подручных предметов.
К тому же мы решили использовать полностью смоделированный кнут, что усложнило задачу с технической точки зрения, но зато мы получили тот самый реалистичный и крутой эффект, который так важен для нас.
MachineGames также подтвердила, что Indiana Jones and the Great Circle будет в основном игрой от первого лица, хотя в кат-сценах и некоторых разделах игрового процесса, таких как перемещение по окружающей среде, будет использоваться вид от третьего лица.
Релиз Indiana Jones and the Great Circle намечен в этом году для Xbox Series X/S и PC.
кнутом отбивать пули:D
Лучше бы главного героя смоделировали, а не только руку с кнутом, чудилы.
Да чет в видео он выглядит как змея в слоумо,кнут должен быть быстрым,хлёстким.
Индиана Джонс без кнута не Индиана Джонс, а механики к кнуту додумают ))
с Indiana Jones делают Far Cry а не Uncharted Legacy of Thieves Collection или Tomb Raider а отстой майки желаю им провал