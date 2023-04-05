Infernax 14.02.2022
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Приключенческий ретро-боевик Infernax получил обновление с новым персонажем и кооперативом

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monk70
Новости

Разработчик Berzerk Studio объявил сегодня вместе с издателем The Arcade Crew о том, что Infernax: Deux or Die, бесплатное многопользовательское обновление, добавляет нового игрового бойца и одновременную совместную игру и воина, которое уже доступно владельцам оригинальной Infernax на ПК, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4. Infernax: Deux or Die также можно играть на PlayStation 5 благодаря обратной совместимости.

Обновление выходит с новым трейлером, в котором подчеркивается дополнительная интенсивность, которую дополнительный боец ​​привносит в Infernax: Deux or Die.

Особенности Infernax: Deux or Die:

  • Грозный новый боец: оруженосец Цервул присоединяется к битве с демонами, обладая смертельным мастерством в метании топоров и боях с помощью инструментов, а также способностями, дающими положительные эффекты.
  • Мощные мерзкие атаки: если Cervul будет вести Infernax: Deux or Die по более мрачному пути морали, взрывной альтернативный набор движений полностью изменит его стиль игры.
  • Двойной бой воинов: два игрока могут одновременно сражаться с самыми ужасными ужасами ада в локальном кооперативе, в то время как одиночные игроки могут переключаться между управлением любым бойцом.
  • Полностью перебалансированный квест: полностью перебалансированное приключение предлагает отдельное прохождение всей кампании Infernax, приспособленное для размещения второго игрового героя (или злодея).
  • Совместный режим стрельбы: любимая игра в стиле Contra теперь содержит достаточно боеприпасов для двоих — обменяйте булаву и топор на серьезную огневую мощь в этом идеальном возвращении, доступ к которому осуществляется с помощью величайшего секретного кода в играх.
Трейлеры Обновления
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