Приключенческий ретро-боевик Infernax получил обновление с новым персонажем и кооперативом ©

Разработчик Berzerk Studio объявил сегодня вместе с издателем The Arcade Crew о том, что Infernax: Deux or Die, бесплатное многопользовательское обновление, добавляет нового игрового бойца и одновременную совместную игру и воина, которое уже доступно владельцам оригинальной Infernax на ПК, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4. Infernax: Deux or Die также можно играть на PlayStation 5 благодаря обратной совместимости.

Обновление выходит с новым трейлером, в котором подчеркивается дополнительная интенсивность, которую дополнительный боец ​​привносит в Infernax: Deux or Die.

Особенности Infernax: Deux or Die: