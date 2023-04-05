Приключенческий ретро-боевик Infernax получил обновление с новым персонажем и кооперативом

Разработчик Berzerk Studio объявил сегодня вместе с издателем The Arcade Crew о том, что Infernax: Deux or Die, бесплатное многопользовательское обновление, добавляет нового игрового бойца и одновременную совместную игру и воина, которое уже доступно владельцам оригинальной Infernax на ПК, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4. Infernax: Deux or Die также можно играть на PlayStation 5 благодаря обратной совместимости.
Обновление выходит с новым трейлером, в котором подчеркивается дополнительная интенсивность, которую дополнительный боец привносит в Infernax: Deux or Die.
Особенности Infernax: Deux or Die:
- Грозный новый боец: оруженосец Цервул присоединяется к битве с демонами, обладая смертельным мастерством в метании топоров и боях с помощью инструментов, а также способностями, дающими положительные эффекты.
- Мощные мерзкие атаки: если Cervul будет вести Infernax: Deux or Die по более мрачному пути морали, взрывной альтернативный набор движений полностью изменит его стиль игры.
- Двойной бой воинов: два игрока могут одновременно сражаться с самыми ужасными ужасами ада в локальном кооперативе, в то время как одиночные игроки могут переключаться между управлением любым бойцом.
- Полностью перебалансированный квест: полностью перебалансированное приключение предлагает отдельное прохождение всей кампании Infernax, приспособленное для размещения второго игрового героя (или злодея).
- Совместный режим стрельбы: любимая игра в стиле Contra теперь содержит достаточно боеприпасов для двоих — обменяйте булаву и топор на серьезную огневую мощь в этом идеальном возвращении, доступ к которому осуществляется с помощью величайшего секретного кода в играх.