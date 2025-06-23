В Intergalactic: The Heretic Prophet будет реализована RPG-прогрессия

В выходные на LinkedIn появился пост бывшего помощника технического дизайнера Naughty Dog, в котором он практически подтвердил, что в научно-фантастическом экшене Intergalactic: The Heretic Prophet появятся элементы RPG.
Согласно резюме неназванного разработчика, он занимался реализацией систем прогрессии в RPG. Из этого следует, что в игре будет функция начисления очков, с помощью которой можно будет улучшать Джордана А. Муна и разблокировать навыки.
Эта информация согласуется с недавним заявлением Нила Друкманна, который сказал, что Intergalactic: The Heretic Prophet предложит «самый глубокий геймплей» за всю историю студии Naughty Dog .
Новая игра PlayStation Studios находится в разработке и будет эксклюзивом для PS5. О сроках ее выхода пока ничего не известно.
Что за джорнон а Мун ?
мало того что будем играть за негра азиата так он еще и мужик?
Если бы он подтвердил, что дрюкмана пнем под cpaкy выгнали, а ггиня теперь сидни свини, это была бы новость. А так - какая разница // Александр Ковалёв
Ой, сейчас что ни игра, то везде рэпэгэ элементы...
Настолько по барабану, что дракман разрыдался бы. // Иван Марков
Лысый рептилоид и фетиши Дракмана не интересуют
гений не иначе