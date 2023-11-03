Игры 11 bit будут поддерживать FSR 3 и будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon

Вам достаётся роль учёного, который пробуждается на опасной планете и направляется на поиски пропавших членов экипажа, применяя для этого передовое космическое оборудование. Ваша задача — выжить на враждебной планете, раскрывая её жуткие тайны. Чем глубже вы погружаетесь в тайны планеты, тем больше понимаете, что вы возможно не одиноки, а некоторых мест лучше избегать. Но вам некуда бежать.