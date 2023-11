Игры 11 bit будут поддерживать FSR 3 и будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon

Сегодня AMD объявила о новом партнерстве с польским разработчиком и издателем игр 11 bit (This War of Mine, Frostpunk). AMD станет технологическим партнером студии, обеспечивая поддержку всех будущих игр, разработанных и/или изданных 11 bit, таких как Frostpunk 2, The Alters, The Invincible (выйдет в следующий понедельник), The Thaumaturge (выйдет 5 декабря), Codename Project 8 и другие неанонсированные игры. Технологическое партнерство будет работать на различных устройствах на базе технологий AMD: настольных ПК, ноутбуках, карманных компьютерах и консолях.

Седрик Колломб, корпоративный вице-президент по разработке программного обеспечения AMD, заявил:

11 bit Studios — разработчик мирового уровня с богатой историей выпуска захватывающих и инновационных игр, расширяющих границы технологий. Мы рады работать с ними над играми следующего поколения, которые обязательно понравятся пользователям и помогут гарантировать, что эти удивительные новые игры доставят невероятные впечатления.

Шимон Яблоньский, технический директор 11 bit Studios, добавил:

Всегда существует постоянная потребность в дальнейшем развитии игровых технологий, чтобы каждое поколение видеоигр обеспечивало потрясающую графику. Для инженеров, работающих над этой технологией, это захватывающая задача, и для ее решения мы тесно сотрудничаем с AMD. Наши игры уникальны и имеют множество разных точек зрения. Сотрудничая с AMD, мы можем включить некоторые из их невероятных технологий, таких как AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), в наши последние игры и оптимизировать эти игры, чтобы максимизировать производительность и качество изображения на процессорах AMD Ryzen и графических процессорах AMD Radeon.

Член правления 11 bit Studios Павел Фельдман сказал:

11 bit выступает в качестве разработчика и издателя, налаживая сотрудничество с ведущей мировой технологической компанией. Для нас очень важен игровой процесс, но не менее важны и технологии, и у нас есть отличный технологический партнер на долгие годы вперед.

Как упоминалось выше, первой выпущенной игрой станет однопользовательская приключенческая игра The Invincible, разработанная Starward Industries. Чтобы отпраздновать это событие, AMD опубликовала видео игрового процесса в разрешении 8K, снятое на AMD Ryzen 7800X3D и AMD Radeon RX 7900 XTX.

Официальные системные требования для The Invincible.

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система.

ОС: Windows 10 (64-разрядная версия).

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 (6 ядер с частотой 3,5 ГГц) или Intel i5-10400F (6 ядер с частотой 2,9 ГГц)

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: AMD Radeon 6500XT (4 ГБ) или Nvidia GTX 1660 (4 ГБ)/1060 (6 ГБ)

DirectX: версия 12

Хранилище: 40 ГБ свободного места.

Рекомендуемые: