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Invincible Presents: Atom Eve 14.11.2023
3.6 5 оценок

Геймплейный трейлер игры Invincible Presents: Atom Eve по мотивам "Неуязвимого"

Gutsz
Новости

Через неделю выходит первая игра по мотивам популярного мультсериала и комикса "Неуязвимый" — визуальная новелла Invincible Presents: Atom Eve. В честь надвигающегося релиза разработчики из студии Terrible Posture Games опубликовали свежий трейлер с демонстрацией игрового процесса. Несмотря на то, что это новелла, в ней нужно будет сражаться со злодеями.

Новый геймплейный трейлер Invincible Presents: Atom Eve показывает более подробный взгляд на сражения в игре. Они будут реализованы в виде пошаговой боевки. Играя за Еву, игрокам нужно будет сражаться с разными злодеями, заниматься улучшением своих способностей и принимать важные решения, которые определят судьбу героини.

Invincible Presents: Atom Eve выходит на ПК в Steam уже 14 ноября.

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Invincible Presents: Atom Eve
14.11.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
caramba1999

Ясно. Меня тошнило весь день, я посмотрел трейлер и блеванул. Стало легче. Спасибо папаша

1
kotasha

Это игрой даже язык не поворачивается назвать.

1
SuumMalumCuique

Визуальные новеллы никакие не игры, это типа интерактивные комиксы или книги!

1
Wolfenstein

кап можно это трышокаловое нечто вообще игрой назвать ?

0