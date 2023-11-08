Геймплейный трейлер игры Invincible Presents: Atom Eve по мотивам "Неуязвимого"

Визуальная новелла, которая позволит вам погрузиться в мир комикса и сериала «Непобедимый». Вы играете за Атомную Еву, одну из самых могущественных героинь, которая может манипулировать субатомной материей и делать практически всё, что захочет. Ваша задача — решать, как использовать свои силы: для борьбы со злом или для любви.

Игра содержит оригинальный контент, который не был показан в комиксах или сериале.