Геймплейный трейлер игры Invincible Presents: Atom Eve по мотивам "Неуязвимого"

Через неделю выходит первая игра по мотивам популярного мультсериала и комикса "Неуязвимый" — визуальная новелла Invincible Presents: Atom Eve. В честь надвигающегося релиза разработчики из студии Terrible Posture Games опубликовали свежий трейлер с демонстрацией игрового процесса. Несмотря на то, что это новелла, в ней нужно будет сражаться со злодеями.
Новый геймплейный трейлер Invincible Presents: Atom Eve показывает более подробный взгляд на сражения в игре. Они будут реализованы в виде пошаговой боевки. Играя за Еву, игрокам нужно будет сражаться с разными злодеями, заниматься улучшением своих способностей и принимать важные решения, которые определят судьбу героини.
Invincible Presents: Atom Eve выходит на ПК в Steam уже 14 ноября.
Ясно. Меня тошнило весь день, я посмотрел трейлер и блеванул. Стало легче. Спасибо папаша
Это игрой даже язык не поворачивается назвать.
Визуальные новеллы никакие не игры, это типа интерактивные комиксы или книги!
кап можно это трышокаловое нечто вообще игрой назвать ?