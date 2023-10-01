Ретро-шутер Ion Fury получит расширение Aftershock 2 октября на ПК

Пакет расширения Aftershock для Ion Fury выйдет на ПК в Steam и GOG 2 октября, объявили издатели 3D Realms и Fulqrum Publishing, а также разработчик Voidpoint. Дата выхода версий для PlayStation 4, Xbox One и Switch не была объявлена.
Победив Хескеля в своем предыдущем приключении, Шелли Харрисон решает отпраздновать это в местном баре. Когда взрывы прерывают ее вкусный напиток, она бросается искать Хескеля на чудовищном летательном аппарате, безумно кудахча, когда он улетает к грибовидному облаку на горизонте.
Инстинктивно она тянется к своему револьверу «Любовник», взводит его и ищет самый быстрый транспорт, который только может найти — гладкий и мощный высокоскоростной парящий мотоцикл, вооруженный «Пьяными самонаводящимися плазменными ракетами». Борьба Шелли с Хескелем продолжается: вас ждут новые зоны для исследования, новые опасные враги, новое оружие для их уничтожения и удивительные сражения на скоростных транспортных средствах.
Как и классические расширения, Aftershock предлагает совершенно новый режим аранжировки. Независимо от того, играете ли вы в первый раз или снова посещаете Ion Fury, выберите режим «Аранжировка», чтобы испытать оригинальную игру, но теперь дополненную новыми врагами, оружием и многим другим.