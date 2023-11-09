Сражения на фоне заснеженных вершин в трейлере бесплатного обновления для шутера от первого лица Isonzo

Шутер в сеттинге Первой мировой войны, в разработке которого принимали участие создатели Verdun и Tannenberg.

На этот раз игрокам предстоит отправиться на итальянский фронт Первой мировой, где их ждут сражения на Альпах и бассейне реки Изонцо. На данной реке произошло двенадцать масштабных сражений, в ходе которых итальянские войска пытались прорвать оборону Австро-Венгрии и захватить Австрийское Приморье.

В игре появляется новый игровой режим, «Наступление», в нём игроки должны возглавить атаку или подготовить оборону на полях сражений. Помимо этого, у игроков появилась возможность использовать новые виды экипировки, а именно: кусачки для колючей проволоки, миномёты и подствольные гранаты.