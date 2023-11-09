Сражения на фоне заснеженных вершин в трейлере бесплатного обновления для шутера от первого лица Isonzo

Сражайтесь среди заснеженных вершин и покорите королеву Доломитовых Альп - Мармоладу! В расширении "Белая война" сражение будет происходить в Ледяном городе, который австро-венгры выстроили под ледником Мармолада, и над ним.
Как стало известно из дорожной карты, Мармолада - это первая карта бесплатного расширения "Белая война", выходящего в Steam, PlayStation 5 и 4, Xbox Series X|S и Xbox One и в Epic Games Store. Новая карта включает в себя новое оружие для всех войск.
В честь релизы карты сегодня вечером все желающие смогут попробовать Isonzo в течение бесплатных выходных в Steam до 13 ноября. Кроме того, до 28 ноября базовая игра будет доступна с самой высокой на сегодняшний день скидкой: -67%.
Так играть особо не кому, учитывая количество других игр и доступность. Вот снизили хотя бы цену, да скидку накинули, может бы аудитория и подтянулась.
не густо... пожалуй гляну на выходных, если будет время