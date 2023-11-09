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Isonzo 13.09.2022
6.2 43 оценки

Сражения на фоне заснеженных вершин в трейлере бесплатного обновления для шутера от первого лица Isonzo

butcher69
Новости

Сражайтесь среди заснеженных вершин и покорите королеву Доломитовых Альп - Мармоладу! В расширении "Белая война" сражение будет происходить в Ледяном городе, который австро-венгры выстроили под ледником Мармолада, и над ним.

Как стало известно из дорожной карты, Мармолада - это первая карта бесплатного расширения "Белая война", выходящего в Steam, PlayStation 5 и 4, Xbox Series X|S и Xbox One и в Epic Games Store. Новая карта включает в себя новое оружие для всех войск.

В честь релизы карты сегодня вечером все желающие смогут попробовать Isonzo в течение бесплатных выходных в Steam до 13 ноября. Кроме того, до 28 ноября базовая игра будет доступна с самой высокой на сегодняшний день скидкой: -67%.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Big and Fat

Так играть особо не кому, учитывая количество других игр и доступность. Вот снизили хотя бы цену, да скидку накинули, может бы аудитория и подтянулась.

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MrGamerDad
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Whiskey_40Vol

не густо... пожалуй гляну на выходных, если будет время

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