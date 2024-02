Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver продолжают показывать процесс озвучки для кооперативного приключения It Takes Two

По мимо уже показанного Андрея Пирога тут показан процесс записи следующих актёров: Константина Карасика, который озвучивает Коди, а также Александра Груздева (Жук наёмник) и Ивана Савоськина (Пылесос)

Ещё Механики написали, что по мимо It Takes Two будет озвучена и A Way Out - другая игра от студии Hazelight Studios