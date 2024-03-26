За три года It Takes Two разошлась тиражом в 16 млн. копий и привлекла 30 млн. игроков

It Takes Two произвела фурор в игровой индустрии, когда она была запущена еще в 2021 году, получив широкое признание как критиков, так и публики, а также заработав многочисленные похвалы и награды в конце года. Кооперативный платформер от Hazelight Studios, к счастью, также пользуется коммерческим успехом, что отражает признание критиков, и, по сути, продолжает продаваться впечатляющими темпами.
Отмечая трехлетнюю годовщину выпуска It Takes Two недавним твитом, разработчик Hazelight Studios объявил, что по всему миру продано более 16 миллионов копий игры. По последним подсчетам, в феврале прошлого года было продано 10 миллионов копий, так что продажи явно сохраняют впечатляющий темп.
Hazelight также сообщила, что с момента ее выпуска в It Takes Two сыграли более 30 миллионов игроков. Стоит отметить, что каждая копия It Takes Two продается с пропуском друга, который позволяет другу играть с вами в игру без необходимости ее покупки.
It Takes Two доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Минус таких игр что нельзя играть в соло, не у всех есть друзья, не знаю что сложного было сделать бота помощника, и таких игр у них две, ещё была игра про братьев, там можно было играть в одиночку.
В таком случае, - это была бы совсем другая игра. С Братьями тоже самое.
я тебе больше скажу, это игра для семейной пары, мы с женой прошли и весь сюжет это как поддерживать/восстановить отношения/страсть, поэтому с другом играть в такое это как с ним же потом в #опу д#лбится)а так игра 10/10
В соло нельзя играть поэтому нафиг.
игре нужен сиквел
нет. пусть делает абсолютно новую игру в абсолютно новом сеттинге и стиле
зачем пихать сиквелы там где они не нужны?
нет пусть делают сиквел