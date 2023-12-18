Для Jagged Alliance 3 стало доступно крупное обновление контента 1.4

Сегодня бесплатное обновление контента 1.4 для Jagged Alliance 3 под кодовым названием «Wolf» выходит на ПК и консолях. Оно включает в себя множество исправлений и бесплатный DLC для владельцев Jagged Alliance 3, представляющий новую линию квестов для середины и конца игры под названием «U-Bahn», а также новую систему подземного транспорта. Команда выбрала немецкое название «U-Bahn» (перевод: метро), поскольку у вас будет возможность раскрыть секреты, спрятанные под Гранд Чиеном со времен Второй мировой войны.
Обновление 1.4 включает в себя:
- Новая квестовая линия «U-Bahn» (по-немецки «метро»).
- Новая система подземного транспорта
- Семь обширных карт в лабораторном комплексе
- Обновленный экран конфликтов
- Множественный выбор в инвентаре
- Улучшение тайника в секторе
- Изменения в некоторых операциях
- Дополнительные исправления и корректировки
Хорошо... Контент подъехал в месте с патчем, ребята молодцы. Мало кто сейчас так делает. Автор, а ссылку на полный список изменений...