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Jagged Alliance 3 14.07.2023
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика
8.4 1 021 оценка

Для Jagged Alliance 3 стало доступно крупное обновление контента 1.4

monk70
Новости

Сегодня бесплатное обновление контента 1.4 для Jagged Alliance 3 под кодовым названием «Wolf» выходит на ПК и консолях. Оно включает в себя множество исправлений и бесплатный DLC для владельцев Jagged Alliance 3, представляющий новую линию квестов для середины и конца игры под названием «U-Bahn», а также новую систему подземного транспорта. Команда выбрала немецкое название «U-Bahn» (перевод: метро), поскольку у вас будет возможность раскрыть секреты, спрятанные под Гранд Чиеном со времен Второй мировой войны.

Обновление 1.4 включает в себя:

  • Новая квестовая линия «U-Bahn» (по-немецки «метро»).
  • Новая система подземного транспорта
  • Семь обширных карт в лабораторном комплексе
  • Обновленный экран конфликтов
  • Множественный выбор в инвентаре
  • Улучшение тайника в секторе
  • Изменения в некоторых операциях
  • Дополнительные исправления и корректировки
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SkyGhost

Хорошо... Контент подъехал в месте с патчем, ребята молодцы. Мало кто сейчас так делает. Автор, а ссылку на полный список изменений...

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