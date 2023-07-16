Сам разработчик создал важнейший мод для Jagged Alliance 3, который показывает шансы на попадание ©

Несколько дней назад дебютировала Jagged Alliance 3, продолжение культовой серии тактических пошаговых игр. Игра получилась отличной - это первое достойное продолжение со времен JA2. Однако не все в ней идеально. Один из элементов, на который больше всего жалуются игроки, - отсутствие опции отображения шанса попадания в противника. Случайность этого элемента уже давно раздражает многих поклонников пошаговых стратегий, а то, что в JA3 нельзя даже предварительно посмотреть эти цифры, что еще больше раздражает. Однако теперь эта проблема решена с помощью модификации ShowChanceToHit. Интересно, что она была создана одним из разработчиков игры.

Может возникнуть вопрос, почему эта опция была добавлена через мод, а не в обновлении. Это связано с тем, что Jagged Alliance 3 сбалансирована с учетом отсутствия видимости этих процентов. В описании модификации можно прочитать, что ее установка изменит баланс игрового процесса и повлияет на скорость, с которой вы играете каждый боевой ход. Кроме того, искусственный интеллект разработан таким образом, что предполагает отсутствие у игрока этой информации, и это не изменится после установки мода.

Напомню, что Jagged Alliance 3 вышла 14 июля и доступна исключительно на ПК. Релиз был тепло принят. По данным Metacritic, средний рейтинг игры составляет 82%. Jagged Alliance 3 была с таким же энтузиазмом встречена геймерами - в Steam 80% пользовательских отзывов положительно оценили проект.