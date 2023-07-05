В новом трейлере тактической стратегии Jagged Alliance 3 показали оружейный арсенал ©

Издательство THQ Nordic и студия Haemimont Games представили новый трейлер тактической стратегии Jagged Alliance 3, релиз которой состоится уже 14 июля исключительно на ПК. В ролике показан оружейный арсенал, который будет доступен наемникам.

Мы приглашаем всех фанатов взглянуть на широкий ассортимент оружия, представленный в игре: у нас есть дробовики, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки. Пистолеты, пистолеты-пулеметы и, конечно, взрывная мощь тяжелого оружия!

В Jagged Alliance 3 в вашем распоряжении не только огромный арсенал оружия, каждое из которых разного калибра и подходит для разных ситуаций, но и возможность настроить его под свои нужды. Добавьте прицел, глушитель, штатив или дополнительный магазин: если это подходит, то обязательно сослужит вам хорошую службу.

Jagged Alliance 3 находится в разработке для ПК и выйдет 14 июля 2023 года с русскими субтитрами.