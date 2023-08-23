Jets'n'Guns 2 выйдет на PS5 и PS4 25 августа ©

Издатель Red Art Games и разработчик Rake in Grass выпустят шутер с боковой прокруткой Jets’n’Guns 2 для PlayStation 5 и PlayStation 4 25 августа. Игра будет продаваться по цене 15 долларов.

Кроме того, в продажу поступят и физические издания — стандартное и делюксовое. Правда, последнее станет эксклюзивом интернет-магазина Red Art Games и будет выпущено ограниченным тиражом всего 300 копий. Deluxe Edition будет включать альтернативную обложку от Наото Цусимы, двусторонний плакат и три бонусные открытки. Цена обоих изданий составит 25 долларов.

Вселенная снова столкнулась с ужасной угрозой. Неизвестная, но могущественная сущность из другого измерения вошла в нашу реальность и пытается уничтожить всю разумную жизнь. Обитаемые планеты галактики слишком разделены, чтобы действовать. Вам, самому смелому и лучшему пилоту в галактике, предстоит сразиться с врагом в одиночку и одержать победу, несмотря на превосходящие силы!