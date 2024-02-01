На State of Play был показан первый геймплей игры Judas от создателя культовой BioShock

Весьма странным анонсом на презентации Sony отличилась новая игра от Кена Левина, подарившего нам серию BioShock. Во время State of Play был опубликован сюжетный трейлер Judas, который вызывает больше вопросов, чем предоставляет ответов о мире, персонажах и основной концепции. Зато мы впервые увидели геймплей проекта, который оказался еще более зрелищным по сравнению с последней частью BioShock.

Judas от новой студии Ghost Story Games представляет собой стимпанк-шутер от первого лица. Игроки смогут исследовать совершенно новый мир: коридоры Мэйфлауэра, космического города, жители которого обучены шпионить друг за другом и разрывать друг друга на части за малейшее оскорбление. Где машины контролируют каждый аспект бизнеса, искусства и управления. Лидеры корабля пытались превратить вас в того, кем вы не являетесь: образцовым гражданином. И вы спровоцировали разрушительную революцию, чтобы все это разрушить.

Персонажи всегда были движущей силой каждой игры, которую мы когда-либо создавали. Будь то сражение под океаном за убийство Эндрю Райана или побег из небесного города вместе с Элизабет, эти личности всегда были в центре наших историй. Но что, если бы вы могли выбирать между тем, с кем подружиться, а кому нанести удар в спину? В Judas мы хотели создать игру, в которой решения и развитие сюжета будут зависеть от вас. Потому что вы, как Иуда, становитесь движущей силой каждого события в истории с новым ансамблем персонажей, которых вам предстоит изучить и изменить так, как вы еще не делали в наших играх.

К сожалению, разработчики игры не поделились никакой дополнительной информацией о геймплейных возможностях игрока. Также остается неизвестно, когда можно ожидать релиз Judas. Шутер должен выйти на ПК и консолях.