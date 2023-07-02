Bandai Namco анонсировала экшен Jujutsu Kaisen: Cursed Clash для консолей и ПК ©

Издатель Bandai Namco и разработчик Byking анонсировали экшен "два на два" Jujutsu Kaisen: Cursed Clash для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Дата выхода не была объявлена. Игра создана на движке Unreal Engine 5 и будет поддерживать одного игрока локально и до четырех игроков онлайн.

В Японии версии для PlayStation 5 и Switch будут доступны как в физическом, так и в цифровом виде, а версии для PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и ПК - только в цифровом виде.

Вот обзор игры, предоставленный Bandai Namco:

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash - это трехмерный экшен, в котором игроки создают команду из колдунов дзю-дзюцу и проклятых духов из аниме и наносят мощные удары с помощью знаменитых "проклятых техник" в бою "два против двух".

Драки на арене в Jujutsu Kaisen: Cursed Clash позволят фанатам заново пережить оригинальный сюжет и действие "Магической битвы", где главный герой Юдзи Итадори и множество незабываемых персонажей защищают человечество от монстров, известных как Проклятия, в современной Японии. Игра остается верной оригинальному произведению с визуальным оформлением, вдохновленным отличительной эстетикой серии, с выбором из более чем пятнадцати любимых бойцов на выбор, с интенсивным действием и взрывными анимациями.

В Jujutsu Kaisen: Cursed Clash игроки смогут выбрать свою собственную команду "два на два", каждая из которых способна выполнять широкий спектр мощных атак и комбо. Различные комбинации персонажей будут обладать уникальной синергией и динамикой силы. Завершая бои, игроки повышают уровень силы своего бойца, открывая по мере продвижения более мощные атаки.

"Благодаря своему уникальному и захватывающему сюжету и акценту на интенсивном действии, Jujutsu Kaisen - идеальное аниме для перехода в видеоигры", - сказал продюсер Bandai Namco Entertainment Мисаки Кай в пресс-релизе. "Jujutsu Kaisen: Cursed Clash остается верным своему первоисточнику, перенося игроков в эту удивительную аниме-вселенную, чтобы они сами пережили историю и испытали действие".