Директор Stellar Blade остался доволен оценкой игры на Metacritic

Ким Хён Тэ, директор Stellar Blade, очень доволен успехами игры. Во время торжественного мероприятия, посвященного выходу игры, его спросили об оценках приключений Евы на Metacritic, на что он ответил, что "очень доволен" оценкой в 82 балла.
В отличие от многих компаний, Shift Up, похоже, открыта для того, чтобы извлекать уроки из своих ошибок. Отзывы, полученные от игроков и специализированных критиков, как объяснил Ким, служат мотивацией для постоянного самосовершенствования.
Южнокорейский портал GameAbout посетил конференцию и послушал слова разработчика:
Вопрос: Оценка Metascore - 82 балла. Это удовлетворительная оценка?
Ким: Я очень доволен. Отличные игры получали такие же или более низкие оценки, но наш балл оказался на уровне с играми, которые мы рассматривали. Более того, тот факт, что есть области для улучшения, стал большой мотивацией. Для меня очень важна мысль о том, что мы можем продолжать создавать игры и демонстрировать свой рост.
Кроме того, Stellar Blade отличилась и тем, что получила 9,3 балла от самих игроков. Это самый высокий показатель для PS5-эксклюзива, релиз которого состоялся в 2024 году.
Хоть кто то вообще смотрит на оценки критиков перед покупкой ? )
Оценки игроков куда информативнее
Игроки в своих оценках тоже могут приплести политику, повестку, фазу луны и раскладку на картах таро. Так что самый верный вариант посмотреть стримы, качнуть с торрента или поиграть в демку перед покупкой
Это если игра вышла на всех платформах, а если это экз? То некоторые игроки 0 баллов выставляют и это уже было много раз, поэтому тут тоже все относительно. Отсутствие родного языка также влияет на критику со стороны игроков. Плохая оптимизация, хотя игра по себе отличная, как бы также сказывается на мнение игроков. Поэтому тут все не однозначно иногда...
Даешь игру на пк!
Игра заслуживает похвалу.
ещё бы он не был доволен.
Игра в целом хорошая, но сюжет диалоги и персонажи- очень плохо, надеюсь они улучшат это в следующих играх
Только вот другие игры не использовали жопы и сисик для продажи
Ага))), они в отличие от молодой и неопытной студии сразу чемоданы дарили...
Ещё бы он не был доволен, когда его ложь об отсутствии цензуры сошла ему с рук.
Нуу Тодду Говарду же сошло с рук, когда он выпустил патч ломающий все моды в фолаче и не улучшающий ничего. Калфилд сошёл с рук. Проджектам киберпанк. А тут всего лишь небольшая цензура.
оценки явно переоцененны , игра ничего нового не показывает , но я рад что эта игра стала площадкой где люди высказали мнение что устали от повестки