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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 795 оценок

Директор Stellar Blade остался доволен оценкой игры на Metacritic

Gruz_
Новости

Ким Хён Тэ, директор Stellar Blade, очень доволен успехами игры. Во время торжественного мероприятия, посвященного выходу игры, его спросили об оценках приключений Евы на Metacritic, на что он ответил, что "очень доволен" оценкой в 82 балла.

В отличие от многих компаний, Shift Up, похоже, открыта для того, чтобы извлекать уроки из своих ошибок. Отзывы, полученные от игроков и специализированных критиков, как объяснил Ким, служат мотивацией для постоянного самосовершенствования.

Южнокорейский портал GameAbout посетил конференцию и послушал слова разработчика:

Вопрос: Оценка Metascore - 82 балла. Это удовлетворительная оценка?

Ким: Я очень доволен. Отличные игры получали такие же или более низкие оценки, но наш балл оказался на уровне с играми, которые мы рассматривали. Более того, тот факт, что есть области для улучшения, стал большой мотивацией. Для меня очень важна мысль о том, что мы можем продолжать создавать игры и демонстрировать свой рост.

Кроме того, Stellar Blade отличилась и тем, что получила 9,3 балла от самих игроков. Это самый высокий показатель для PS5-эксклюзива, релиз которого состоялся в 2024 году.

16
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Resplaytor

Хоть кто то вообще смотрит на оценки критиков перед покупкой ? )

Оценки игроков куда информативнее

3
EpicGrace

Игроки в своих оценках тоже могут приплести политику, повестку, фазу луны и раскладку на картах таро. Так что самый верный вариант посмотреть стримы, качнуть с торрента или поиграть в демку перед покупкой

1
Han Yslat

Это если игра вышла на всех платформах, а если это экз? То некоторые игроки 0 баллов выставляют и это уже было много раз, поэтому тут тоже все относительно. Отсутствие родного языка также влияет на критику со стороны игроков. Плохая оптимизация, хотя игра по себе отличная, как бы также сказывается на мнение игроков. Поэтому тут все не однозначно иногда...

0
GullibleCelia

Даешь игру на пк!

2
SOLUS5678

Игра заслуживает похвалу.

2
Bambillo132

ещё бы он не был доволен.

1
Sanil Guseinov

Игра в целом хорошая, но сюжет диалоги и персонажи- очень плохо, надеюсь они улучшат это в следующих играх

0
J Jonah Jameson
Отличные игры получали такие же или более низкие оценки

Только вот другие игры не использовали жопы и сисик для продажи

-1
Han Yslat

Ага))), они в отличие от молодой и неопытной студии сразу чемоданы дарили...

-1
Gords

Ещё бы он не был доволен, когда его ложь об отсутствии цензуры сошла ему с рук.

-1
Pravdarub

Нуу Тодду Говарду же сошло с рук, когда он выпустил патч ломающий все моды в фолаче и не улучшающий ничего. Калфилд сошёл с рук. Проджектам киберпанк. А тут всего лишь небольшая цензура.

-1
StrelitziaReg

оценки явно переоцененны , игра ничего нового не показывает , но я рад что эта игра стала площадкой где люди высказали мнение что устали от повестки

-4