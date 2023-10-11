Файтинг Jujutsu Kaisen: Cursed Clash выйдет 2 февраля 2024 года

Файтинг Jujutsu Kaisen: Cursed Clash выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam 1 февраля 2024 года в Японии и 2 февраля по всему миру, объявили издатель Bandai Namco и разработчик Byking.
Впервые за всю историю своего существования получившая широкое признание серия Jujutsu Kaisen из журнала Shueisha's Weekly Shonen Jump выходит на рынок консольных игр! Воспользуйтесь проклятой энергией и овладейте дзюцу Юдзи Итадори, Мэгуми Фусигуро, Нобары Кугисаки, Сатору Годзо и других колдунов и проклятых духов! Объединитесь с любимыми героями и погрузитесь в мир Jujutsu Kaisen в этом файтинге "два на два".
Хей, панда в файтинге это фишка теккена. Вербуйте себе других животных ахаха