Анонсирован однопользовательский экшен Jurassic Park: Survival - фанаты фильма будут в восторге

Фанаты первого фильма франшизы "Парк юрского периода" - держитесь за свои олдскулы, ведь от некоторых кадров анонсирующего трейлера Jurassic Park: Survival их точно сведёт.

Судя по дизайну автомобилей и ворот парка, игроков ожидает путешествие в самый первый из построенных парков (да, их в мире франшизы было несколько). Все пошло не по плану, динозавры вырвались на свободу и маленькому человеку вновь придется столкнуться с доисторическими ящерами в неравной схватке за свою жизнь. В роли ученого InGen доктора Майи Джоши, которая не смогла эвакуироваться с острова Нублар, нам предстоит пройти невиданную ранее историю.

Разработчики обещают, что каждый вид ящеров будет обладать особенным и адаптивным поведением, что сильно усложнит жизнь игроку. Придется использовать все ресурсы, которые только сможет предоставить разрушенный парк, чтобы противостоять многочисленным угрозам, скрывающимся на острове.

P.S. За разработку отвечает студия Saber Interactive (World War Z, Evil Dead: The Game). Игра не имеет отношения к одноименному проекту 2001 года.