Jurassic World Evolution 2 получит набор Secret Species Pack на этой неделе

Frontier Developments представила DLC Secret Species Pack для Jurassic World Evolution 2. Этот новый пакет добавит в ваш парк четыре новых вида, каждый из которых имеет свои собственные бонусы за пребывание в нем, но также представляет свои собственные формы опасности, если вы недостаточно осторожны с уходом за парком. Вы также заметите небольшое свечение на них ночью, поскольку с наступлением вечера у некоторых из них появляется биолюминесцентная кожа.

Встречайте следующие четыре необычных гибрида:

Спиноцератопс - впервые представлен в четвертом сезоне сериалов Universal Pictures, Amblin Entertainment и DreamWorks Animation на Netflix «Мир Юрского периода: Лагерь мелового периода». Этот вид мгновенно узнаваем по впечатляющему плавнику и внушительному рогу; однако анализ ДНК показывает, что спиноцератопс — преимущественно мирный вид.

Стегоцератопс - одно из творений доктора Генри Ву, впервые продемонстрированное в фильме Universal Pictures и Amblin Entertainment 2015 года «Мир юрского периода» на компьютере доктора Ву. Устрашающие рога стегоцератопса в сочетании с шипастым хвостом, шеей и спиной делают этот бронированный вид грозным противником.

Анкилодок – крупнейший биоинженерный вид. Анкилодок может похвастаться острыми шипами на спине и булавовидным хвостом для защиты. Защитные возможности этого колоссального вида не имеют себе равных.

Спинораптор – генетически модифицированный хищник. Этот вид обладает хитростью и свирепостью своих составляющих видов: велоцираптора и спинозавра. Как социальное существо, спинораптор нуждается в небольшой группе, чтобы оставаться довольным своей средой обитания.

Jurassic World Evolution 2 доступна для PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК (Steam/Epic Games Store).