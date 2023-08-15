Just a To the Moon Series Beach Episode выйдет в конце 2023 года

Just a To the Moon Series Beach Episode, пляжный эпизод To the Moon, Finding Paradise и Impostor Factory, будет запущен для ПК в Steam в конце 2023 года, объявил разработчик Freebird Games.
Приготовьтесь к новому короткому приключению в роли SigCorp. Экипаж отправляется в полностью оплачиваемый отпуск в Golden Lobster Hotel & Resort. В общей сложности один день, который, по-видимому, является максимумом, на который компания была готова раскошелиться.
Присоединяйтесь к знакомым персонажам из To the Moon, Finding Paradise и Impostor Factory в этом повествовательном приключении, наполненном мини-играми с различными элементами, тайнами и отдыхом.
Прикольно, все части проходил.
Единственная пиксельная игра которая понравилась.