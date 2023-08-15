Just a To the Moon Series Beach Episode выйдет в конце 2023 года

Приготовьтесь к забавному и трогательному приключению в мире To the Moon — серии игр, которые рассказывают истории о жизни, смерти и любви с помощью психологической драмы и юмора. В этом коротком эпизоде вы увидите, как команда SigCorp. наслаждается однодневным отпуском на пляже, который был им предоставлен их работодателем.

Вы встретите многих персонажей из предыдущих игр серии, таких как To the Moon, Finding Paradise и Impostor Factory, хотя некоторые из них не должны быть живы. Вы сможете пообщаться с ними, узнать больше об их личностях и отношениях, а также поучаствовать в различных мини-играх.