В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача красочного платформера Kao the Kangaroo и Horizon Chase Turbo

В магазине Epic Games Store, как обычно по четвергам, началась раздача бесплатных игр на ПК. С сегодняшнего дня можно забрать целых три игры красочный платформер Kao the Kangaroo, Horizon Chase Turbo и аркадную спортивную игру Against All Odds.

Игры будут доступны до 11 мая 2023 года, но после того, как вы их активируете и привяжете к вашей учетной записи, они станут вашими навсегда. Забрать их можно на главной странице цифрового магазина Epic.

Kao the Kangaroo — это красивый 3D-платформер, полный веселья, приключений и загадок! Отправляйтесь на поиски отца вместе с энергичным кенгуренком Као, попутно разгадывая множество загадок и тайн. Сражайтесь, решайте головоломки и преодолевайте препятствия в невероятно красочных локациях. Исследуйте загадочный мир и раскройте все его тайны.

Horizon Chase Turbo — это гоночная игра, навеянная великолепными хитами 80-х и 90-х. Здесь воссоздан классический аркадный геймплей, где нет скоростных ограничений. Так что газ в пол — и вперёд!

Against All Odds - это многопользовательская спортивная аркада.