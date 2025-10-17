Состоялся релиз приключенческой игры Keeper от Double Fine Productions

В Steam вышла новая игра Keeper от разработчика Ли Петти и студии Double Fine Productions, издателем которой выступила Xbox Game Studios. Проект представляет собой приключенческую игру, повествование в которой ведется полностью без слов.

Сюжет рассказывает историю о забытом маяке, который пробуждается и заводит дружбу с загадочной птицей. Вместе им предстоит отправиться в путешествие по таинственным землям. Разработчики описывают игру как теплую сказку о необычной дружбе, странствиях и таинственных превращениях. Игрокам предстоит управлять ходячим маяком, исследуя мир и взаимодействуя с ним при помощи луча света.

На момент публикации игра получила первые отзывы от пользователей в Steam, и они в основном положительные. Игроки высоко оценивают визуальный стиль, называя его произведением искусства, и отмечают, что каждый кадр похож на картину. Также в отзывах хвалят звуковое сопровождение и кинематографичную подачу. Некоторые пользователи описывают проект как чистую магию, которая позволяет погрузиться в другой мир.

Стоит отметить, что для комфортной игры на высоких настройках потребуются довольно мощные комплектующие. В рекомендованных системных требованиях указаны видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT и 32 ГБ оперативной памяти. Игра уже доступна для покупки.