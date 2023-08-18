Адвенчура Kentucky Route Zero вышла на консолях в виде TV Edition ©

Первоначально запущенная в 2013 году, Kentucky Route Zero представляет собой игру типа «укажи и щелкни», получившую очень положительные отзывы как критиков, так и публики. Annapurna Interactive выпустила новую нативную версию для PlayStation 5 и Xbox Series X|S под названием Kentucky Route Zero: TV Edition.

Разработанная Cardboard Computer, магическая реалистичная игра в жанре «укажи и щелкни» теперь получила родную версию текущего поколения. Это расширяет платформы, на которых она доступна, включая PS4, PS5, XSX, XSS, Xbox One, Nintendo Switch, ПК и Netflix.

Волшебная приключенческая игра Kentucky Route Zero: TV Edition повествует о заблудившихся путешественниках: стареющем водителе, доставляющем последнюю доставку в обреченный антикварный магазин, молодой женщине, которая чинит устаревшие телевизоры в окружении призраков, ребенке и его гигантском спутнике-орле, а также пара роботов-музыкантов, путешествующих по скрытому шоссе в пещерах под Кентукки.

Игра состоит из пяти актов, в которых мы путешествуем по захватывающему дух миру с сюрреалистическими визуальными эффектами Route Zero. Продолжая свое путешествие, вы столкнетесь с некоторыми загадочными зданиями и персонажами.