Killsquad, шутер "на четверых", выйдет на PS4 и PS5 уже 20 июля ©

Novarama Technology официально объявила о том, что выпустит кооперативный шутер для четырех игроков с видом сверху Killsquad на PlayStation 5 и PlayStation 4 20 июля по цене 30 долларов.

Дебют Killsquad состоялся в Steam Early Access 16 июля 2019 года, а полный релиз последовал 21 октября 2021 года.

Killsquad предлагает объединиться с тремя друзьями, чтобы сразить полчища инопланетян и сложных боссов. Смешивая экшен hack n 'slash brawler с интенсивностью шутера с двумя джойстиками, Killsquad представляет собой стремительный научно-фантастический боевик. Играйте за одного из пяти космических охотников за головами, стремясь к добыче и славе на чужих планетах, кишащих злобными и мифическими врагами. Экспериментируйте с разнообразными сборками, комбинируя огнестрельное оружие, оружие ближнего боя, доспехи и разблокируемые древа навыков, чтобы пройти уровни, наполненные инопланетным отрепьем.