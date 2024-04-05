Ролевая тактическая игра King Arthur: Legion IX выйдет 9 мая

NeocoreGames сообщила, что King Arthur: Legion IX выйдет девятого мая.
King Arthur: Legion IX — это пошаговая, ориентированная на персонажей, автономная тактическая ролевая игра во вселенной King Arthur: Knight's Tale — мрачной фэнтезийной версии мифа о короле Артуре. King Arthur: Legion IX приветствует новых игроков на мифической земле Авалон с совершенно новой историей и героями, а также предлагает непростые испытания вернувшимся ветеранам.
Новая угроза нависла над Авалоном, когда давно потерянный и печально известный Девятый легион Рима ступил на мифический остров. Их командир, павший герой, Гай Юлий Менто, получил от мертвого императора Септимуса Суллы демонический легион, чтобы он нашел выход из Тартара. Но когда они случайно попадают в волшебное царство Владычицы Озера, Гай Юлий Менто решает подчинить себе остров и основать там Вечный Рим. Однако сначала он должен собрать свой потерянный легион…
Так они отказались от идеи дополнения. Теперь это полность отдельная игра.
Музон шикарный.