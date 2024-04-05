Ролевая тактическая игра King Arthur: Legion IX выйдет 9 мая

Дополнение Legion IX повествует о вторжении на мистический остров Авалон возродившихся к жизни солдат Девятого римского легиона.

После долгих странствий по миру, Девятый легион находит путь на легендарный остров и готовится к захвату его богатств и тайн. Игроку предстоит возглавить оборону Авалона от натиска римских захватчиков.

Игрок исследует остатки некогда процветавшей римской колонии на острове, раскрывая при этом тайны Владычицы Озера и мистических сил Авалона. Борьба обещает быть нелёгкой: новые враги обладают усиленными боевыми характеристиками и способностями. Кроме того, численность отрядов противника возрастает, требуя от игрока тактического мастерства и стратегического планирования.