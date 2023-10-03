Консольные и мобильные версии Kingdom Eighties: Summer of Greed появятся 16 октября ©

Kingdom Eighties: Summer of Greed выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Switch, iOS через App Store и Android через Google Play 16 октября, объявили издатель Raw Fury и разработчик Fury Studios. Версии для iOS и Android анонсированы недавно.

Kingdom Eighties: Summer of Greed PC через Steam 26 июня.

Kingdom Eighties: Summer of Greed - это новая самостоятельная игра из отмеченной наградами серии стратегий Kingdom. Эта игра является своеобразным любовным письмом к ностальгическим дням, когда можно было кататься на велосипеде, посещать летние лагеря и проводить субботнее утро в пижаме перед телевизором. В игре вы воплотите роль Лидера, молодого руководителя лагеря, который должен защитить свою семью и город от нависшей угрозы загадочной Жадности. Вам помогут молодые ребята из соседнего городка, а также новые друзья: Чемпион, Динь-Динь и Волшебник, которые будут поддерживать вас в сражении.