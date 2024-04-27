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Knightly Passions 26.04.2024
Адвенчура, Для взрослых 18+
7.3 3 оценки

В Steam вышла новелла для взрослых Knightly Passions

Simple Jack
Новости

Пользователи Steam старше 18 лет теперь могут насладиться новой визуальной новеллой Knightly Passions, в которой есть элементы RPG, карточные бои и открытый мир.

Игра перенесет нас в фэнтезийный мир, где главный герой ищет свою пропавшую сестру, встречая на своем пути различных врагов и заключая союзы с разнообразными персонажами. В Knightly Passions можно оценить анимированные сцены, включая постельные, поиграть в карточные сражения, разгадывать головоломки и наслаждаться мини-играми в компании привлекательных девушек.

Стандартное издание доступно за 414 рублей, а золотое – за 486 рублей до 10 мая.

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-11
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Vitykin

А автор, мог бы хоть скринами разбавить, лоботряс.

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4
Tiger Goose

Как-то не очень красиво нарисовано.

1
Димка2010

Играл в эту игру ещё до стима - очень забавная.

вроде обычная RenPy фигня, но нет !

есть локации, есть поинт энд клик элементы, есть подземелья, есть мистика, есть драки-погони, головоломки.

есть прокачка, есть перки, есть ачивки, есть одевалка предметов инвенторя, есть забавные НПС - всё сделано с душой.

из минусов - каждый новый билд требовал новую игру, ибо авторы каждый раз что-то новое вводили-разбавляли в уже существующий контент и ломали сейвы.

1
РикоЧико

МГГ. Не интересно..

0
Vitykin

Ммм... Найс.

-1
saa0891
-4
Alex40001

"открытый мир?" "насладиться новой визуальной новеллой"..."элементы RPG?""карточные бои?" .... "ищет свою пропавшую сводную сестру""оценить анимированные сцены с однообразными персонажами". игра на 2 из 100

-4
Vitykin

Объективности этого комментария можно только позавидовать.

0