В Steam вышла новелла для взрослых Knightly Passions

Пользователи Steam старше 18 лет теперь могут насладиться новой визуальной новеллой Knightly Passions, в которой есть элементы RPG, карточные бои и открытый мир.

Игра перенесет нас в фэнтезийный мир, где главный герой ищет свою пропавшую сестру, встречая на своем пути различных врагов и заключая союзы с разнообразными персонажами. В Knightly Passions можно оценить анимированные сцены, включая постельные, поиграть в карточные сражения, разгадывать головоломки и наслаждаться мини-играми в компании привлекательных девушек.

Стандартное издание доступно за 414 рублей, а золотое – за 486 рублей до 10 мая.