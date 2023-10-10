Детективное приключение Kona 2: Brume получило новый трейлер с датой релиза

Kona II: Brume, ожидаемое повествовательное приключение от первого лица из знаменитой серии Kona, выйдет 18 октября.
Действие игры разворачивается в сельской шахтерской деревне в Канаде в 1970-х годах. Игра ставит вас на место детектива Карла Фобера, который раскрывает тайны, преследующие сельскую шахтерскую деревню, и борется за собственное выживание.
В роли Карла игроки столкнутся с причудливым туманом – Брюмом – который отделяет деревню и ее жителей от реальности и нарушает баланс природы, и обнаружат, что они не совсем одиноки...
Kona II: Brume выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК (Steam).