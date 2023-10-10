Детективное приключение Kona 2: Brume получило новый трейлер с датой релиза

Вас ждёт приключение в атмосферном мире северной Канады 1970-х годов. Вы — Карл Фабер, частный детектив, который расследует странные события в маленьком шахтёрском посёлке Манастан. Посёлок окутан туманом, который не даёт никому выйти. Что скрывается за этим туманом? Кто или что его вызвало? Вы должны найти ответы на эти вопросы, проникая в тайны посёлка и его жителей.

Вы будете исследовать разные локации, собирая улики, разговаривая с персонажами и находя подсказки. Вы также должны принимать решения, которые повлияют на ход сюжета и концовку игры. Во время прохождения вам предстоит сталкиваться с опасностями, головоломками и загадками, которые потребуют от вас логики, внимания и интуиции.

Также стоит отметить, что игровой процесс сопровождается всезнающим рассказчиком, который будет вести хронику ваших приключений в Манастане.