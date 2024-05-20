Эффектный релизный трейлер экшена Wuthering Waves, который может превзойти Genshin Impact

Уже совсем скоро у популярной бесплатной игры Genshin Impact может появиться сильный конкурент. Студия Kuro Game с её более мрачным экшеном Wuthering Waves действительно имеет шансы превзойти бессменного лидера, который уже несколько лет подряд собирает рекордную прибыль. Удастся ли это новой игре, мы узнаем совсем скоро, а пока её авторы предлагают ознакомиться с релизным трейлером.
Новый эффектный ролик представляет собой обзорный трейлер всего открытого мира Wuthering Waves вместе с его персонажами. Игроков ждёт эпичная история, которая разворачивается на руинах цивилизации, пережившей страшную катастрофу. Вам предстоит разгадать тайну смертельного бедствия и восстановить порядок в этом фэнтезийном мире.
Геймплей Wuthering Waves в основном напоминает всё ту же Genshin Impact. Вас ждёт исследование открытого мира, динамичные битвы и элементы экшен-RPG. Главным отличием проекта станет большая свобода действий в изучении окрестностей, а также упор на персональные навыки каждого играбельного персонажа.
Wuthering Waves станет доступна для игры уже 22 мая на ПК и мобильных платформах. Количество предварительных регистраций игры уже перевалило за 30 миллионов игроков.
по жадности и жлобству?
Никто не превзойдёт михуе по этим параметрам. 😏 10 Круток на годовщину... Огонь. 🤣
Геншин это феномен который появился и выстрелил. Подход михуешников тоже играет свою роль. Они рекламмят и колабятся со всем чем можно, охватывают многие страны, языки. Все что может предоставить вува, это "клон" геншина от которого не отмазаться и чуть больше халявных круток на старте чем в хср.
у них еще своя мультивселенная все игры связаны а это очень хорошо вот сильно жду следующию игру ихнию Zenless Zone Zero
Чисто умозрительно кажется, будто рецепт финансового успеха прост, достаточно посмотреть, что сейчас популярно, и повторить, может даже сделать немного лучше, вот именно этим принципом и руководствуются подавляющее большинство игроделов, но на самом деле, эта метода ещё ни разу не сработала, даже кусочек пирога на хайпе урвать не получается, ниша уже занята оригиналом, и чем больше времени проходит с момента его релиза, тем сложней его переплюнуть, и сложность растёт геометрически, ведь чем больше прошло с релиза оригинала, тем больше прогресс у игроков, и что ещё хуже, тем больше доната они вкладывают, что не позволяет просто взять, и бросить всё накопленное, и начать с нуля другую игру-копию, и это я не говорю о том, что оригинал всё время после релиза развивалась, и обросла немалым количеством контента. Единственное, что может заставить игроков массово кинуть игру с большим прогрессом, это массовые же баны аккаунтов, без права разбанить, тогда уже просто другого выхода нет, но такое стечение событий просто нереально.
Убить геншин может только сам геншин
Да он уже себя убил. 🤣
Очередное донатное гов-нище? Может хватить жрать это фри ту плей гов-но?
Что что а вот сюжет у китайский игр, дуньхуа и прочего убогий
Неее, геншин превзойти не сможет, даже игры Михуё типа ZZZ и Стар Рейл не могут переплюнуть геншин // Алексей Ядренцев
По количеству +18 контента уж точно не превзойдет
ну геншин художников нанимал для раскрутки а дальше народ втянулся. если кто то сделает также то эфект тот же будет лиш бы в игре было больше затягуещего контента и двусмысленных сцен. в геншине только поваренок со скользким грибом чего стоит или мадам парфюмерщица ара ара извращенка библиотекарша