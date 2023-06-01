Чешские разработчики анонсировали ролевую игру с элементами экшена Kromlech ©

Чешская компания Perun Creative анонсировала Kromlech, новую ролевую игру с элементами экшена, которая находится в разработке для ПК. Дата выхода пока не объявлена.

Действие Kromlech происходит в вымышленном мире, вдохновленном, помимо прочих культур, кельтами раннего железного века. С точки зрения геймплея, разработчики обещают "жестокие бои,сложные уровни прокачки, увлекательный мир, отсутствие повторяющихся врагов, элементы roguelite" и многое другое.

Что касается сюжета, разработчики описывают Kromlech следующим образом: "Гобелен нашего мира был соткан богами с особой тщательностью давным-давно. Сейчас только горы и ветры напоминают нам о тех древних временах. Под руководством и защитой богов наша цивилизация процветала и развивалась. Однако Золотому веку не суждено было продлиться долго. Пламя войны опалило землю и посеяло хаос. Тьма овладела сердцами многих людей, когда родственники убивали родственников. Нити божественного плана разрываются, и каков ответ богов? Оглушительное молчание... Однако надежда еще есть. Люди шепчут слухи о бесстрашном чемпионе, образце старого пути. Kromlech - называют они его. Возможно, именно он приведет нас обратно к свету. В этой жизни или в следующей...".