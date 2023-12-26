В GOG пройдет раздача нуарной 2D-адвенчуры Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure

Авторитетный инсайдер, который буквально вчера предсказал раздачу The Outer Worlds, раскрыл еще один новогодний подарок для геймеров. На этот раз игру можно будет получить бесплатно в цифровом магазине GOG. Пользователи смогут получить детективный квест Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure с расследованием запутанного убийства.

Согласно данным автора утечек под ником billbil_kun, раздача Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure состоится уже сегодня. Игру можно будет забрать на странице игры в GOG в 17:00 по МСК.

Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure представляет собой нуарный 2D-квест со стилизованным визуальным оформлением. Однажды ночью главного героя Нила Конрада будят новостью об убийстве, и он сломя голову бросается в расследование, которое суждено перевернуть вверх дном его жизнь и всю Солнечную систему. Задавайте вопросы, собирайте свидетельства и улики, стройте теории, и вам откроется омерзительная правда... Если, конечно, повезет.