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The Outer Worlds 25.10.2019
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Юмор, Научная фантастика
7.7 1 451 оценка

Расширенное издание The Outer Worlds будет раздаваться бесплатно в рамках новогодней раздачи Epic Games Store

Gutsz
Новости

До конца 2023 года, то есть еще шесть дней, цифровой магазин Epic Games Store будет радовать игроков бесплатными играми. В рамках новогодней акции игроки уже успели получить Destiny 2 с тремя дополнениями, мистический экшен Ghostwire: Tokyo, и, кажется, нас ждет еще один крайне интересный проект в раздаче. Согласно последним прогнозам авторитетного инсайдера billbil_kun, сегодня пользователи смогут получить расширенное издание The Outer Worlds.

Сообщается, что в рамках новогодней раздачи Epic Games Store предложит игрокам добавить в свою библиотеку The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Данное издание включает в себя все вышедшие дополнения к игре, а также улучшенную визуальную составляющую.

Стоит отметить, что это лишь прогноз от инсайдера, а не точная информация. Тем не менее, ранее он точно предсказал раздачу Ghostwire: Tokyo. На то, что игроки сегодня получат расширенное издание The Outer Worlds, также указывает подсказка на странице следующей игры в раздаче, которая содержит элементы игры и оформлена в цветах самого издания.

Насколько верными будут предположения billbil_kun, мы узнаем уже сегодня вечером. В 19:00 по МСК Epic Games Store обновится и представит следующую бесплатную игру.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кирилл Друмов

Не знаю почему, но игра так и не смогла сильно зацепить, вроде Обсидиан, ролевая научная фантастика с юморком, но как то не хватило сил пройти до конца ее

7
Madiark

Говорят игра завалена кучей вонючего феминизма, из за этого брезгую пробовать игру

0
Кирилл Друмов Madiark

Ну, да, есть там такое немного, но для меня игра просто оказалась невзрачной, то есть в ней ничего особо не запоминается)

1
BrokVud Madiark

Там вроде можно всех убить, так что...))

0
catwalx Кирилл Друмов

Ну мне она например запомнилась.Вырвиглазной цветовой палитрой.

0
KR00SHA

Ну хоть наконец-то можно пройти длс, ибо покупать за их цену не найс. Да и купоны в эпике нельзя на длс реализовывать. Круто, че.

1
Xndr DeKoz

на халяву и уксус сладкий)

0
Wolfenstein

из нормального фоллаут 3 раздали а дальше только трешню которую еслиб платили за игру в которую и то десять раз подумаешь а стоит ли оно того

-10