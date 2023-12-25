Расширенное издание The Outer Worlds будет раздаваться бесплатно в рамках новогодней раздачи Epic Games Store

До конца 2023 года, то есть еще шесть дней, цифровой магазин Epic Games Store будет радовать игроков бесплатными играми. В рамках новогодней акции игроки уже успели получить Destiny 2 с тремя дополнениями, мистический экшен Ghostwire: Tokyo, и, кажется, нас ждет еще один крайне интересный проект в раздаче. Согласно последним прогнозам авторитетного инсайдера billbil_kun, сегодня пользователи смогут получить расширенное издание The Outer Worlds.
Сообщается, что в рамках новогодней раздачи Epic Games Store предложит игрокам добавить в свою библиотеку The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Данное издание включает в себя все вышедшие дополнения к игре, а также улучшенную визуальную составляющую.
Стоит отметить, что это лишь прогноз от инсайдера, а не точная информация. Тем не менее, ранее он точно предсказал раздачу Ghostwire: Tokyo. На то, что игроки сегодня получат расширенное издание The Outer Worlds, также указывает подсказка на странице следующей игры в раздаче, которая содержит элементы игры и оформлена в цветах самого издания.
Насколько верными будут предположения billbil_kun, мы узнаем уже сегодня вечером. В 19:00 по МСК Epic Games Store обновится и представит следующую бесплатную игру.
Не знаю почему, но игра так и не смогла сильно зацепить, вроде Обсидиан, ролевая научная фантастика с юморком, но как то не хватило сил пройти до конца ее
Говорят игра завалена кучей вонючего феминизма, из за этого брезгую пробовать игру
Ну, да, есть там такое немного, но для меня игра просто оказалась невзрачной, то есть в ней ничего особо не запоминается)
Там вроде можно всех убить, так что...))
Ну мне она например запомнилась.Вырвиглазной цветовой палитрой.
Ну хоть наконец-то можно пройти длс, ибо покупать за их цену не найс. Да и купоны в эпике нельзя на длс реализовывать. Круто, че.
на халяву и уксус сладкий)
из нормального фоллаут 3 раздали а дальше только трешню которую еслиб платили за игру в которую и то десять раз подумаешь а стоит ли оно того