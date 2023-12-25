Расширенное издание The Outer Worlds будет раздаваться бесплатно в рамках новогодней раздачи Epic Games Store

Однопользовательская научно-фантастическая ролевая игра с видом от первого лица от Obsidian Entertainment.

В The Outer Worlds вы пробуждаетесь после гибернации на корабле поселенцев, пропавшем по пути к Альциону — самой дальней земной колонии на краю Галактики. Герой оказывается в центре заговора, который угрожает существованию всей колонии. Созданный вами персонаж сможет повлиять на ход этой истории, исследуя космос и встречая различные группировки, которые сражаются за власть.

В The Outer Worlds важное значение имеет сюжет, и его развитие определяется действиями игрока. Принятые решения отразятся на судьбах персонажа, спутников и концовке. Существует система недостатков: игра анализирует ваши действия и определяет, что вы делаете хуже всего. Благодаря этой системе вы становитесь уязвимы к различным факторам, но взамен получаете бонусы.

В игре можно встретить разных персонажей и рекрутировать их в свою команду. Важную роль играет исследование мира, населенного враждебными чудовищами, появившимися после неудачной попытки провести терраформирование двух планет колонии. В The Outer Worlds игрок может заполучить собственный космический корабль и перемещаться между различными поселениями, космическими станциями и другими локациями.