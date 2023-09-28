Сегодня станет доступна демоверсия тактической ролевой игры The Lamplighters League

Paradox Interactive и Harebrained Schemes выпустили основную музыкальную тему и специальные закулисные видеоролики, посвященные созданию саундтрека к тактической ролевой игре The Lamplighters League.
Захватывающий саундтрек The Lamplighters League, написанный отмеченным наградами Джоном Эверестом, известным своей работой над саундтреком к BattleTech и Shadowrun: Hong Kong, усиливает ретро-атмосферу и наполненные джазом острые ощущения, которые игроки будут испытывать на протяжении всей игры. Джон и его талантливая команда воплотили саундтрек в жизнь в знаменитой студии Abbey Road Studios, главном месте для озвучивания фильмов, в том числе «В поисках утраченного ковчега», «Властелина колец», «Звездных войн», «Гарри Поттера» и многих других.
Игроки смогут ощутить игру еще до ее запуска, воспользовавшись бесплатной демоверсией в Steam и Epic Games Store, которая станет доступна сегодня, 28 сентября, в 16:00 МСК.
The Lamplighters League выйдет на Xbox Series X|S и ПК 3 октября 2023 года.
Саундтрек великолепен! Надеюсь, игра будет тоже)