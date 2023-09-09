Тактическая игра The Lamplighters League стала доступна для предварительной загрузки на Xbox Series X/S ©

В первом полугодии приключенческая стратегия The Lamplighters League была анонсирована на ПК, Xbox и Game Pass. Следующий эксклюзив в линейке Xbox, который выйдет в первый день на Game Pass, уже близок к своему появлению: до запуска The Lamplighters League осталось всего три недели.

Узнав дату выхода стратегической The Lamplighters League в начале лета, теперь пришло время принять участие в предварительной загрузке игры. С сегодняшнего дня можно заранее загрузить игру на Xbox Series. Вес проекта составляет 16 ГБ, хотя необходимо учитывать возможные вариации из-за корректирующих патчей, которые будут выпущены в ближайшие дни и недели.

«Путешествуйте по захватывающим локациям по всему миру и попытайтесь одолеть своих врагов в стратегических пошаговых боях. Если вы правильно разыграете свои карты, вы можете даже спасти мир».

Разработанная командой Harebrained Schemes, создавшей Shadowrun Trilogy, The Lamplighters League обещает стать довольно интересным приключением для владельцев платформы в экосистеме Xbox и подписчиков Game Pass.