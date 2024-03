Дебютный трейлер приключенческого экшена с ближневосточным колоритом The Land of the Magnates

Разработчик Permanent Way Games и издатель Freedom Games анонсировали новый приключенческий экшен с боковой прокруткой The Land of the Magnates. Выход игры запланирован на 2025 год, и она выйдет на PC. О том, выйдет ли она на PlayStation или Xbox, пока ничего не известно.

Согласно описанию, действие The Land of the Magnates разворачивается в волшебном мире, вдохновленном мифами Ближнего Востока. В игре игроки окажутся на месте принца Малика Шахбаза, который отправляется в путешествие по всему королевству, чтобы найти способ вылечить свой отравленный огонь.

В The Land of the Magnates игрокам предстоит исследовать множество миров, включая проклятый Черный лес, окутанную тьмой Страну Солнца и владения Водной принцессы. По пути игрокам предстоит уничтожать приспешников тьмы, используя свой ситар.

Студия обещает, что игра будет основана на сложной истории и культуре Аравии, Персии, Индии, Византии и других культур этого региона. Игра надеется приобщиться к народным сказкам вроде "Арабских ночей". Игра создается на движке Unreal Engine 5.