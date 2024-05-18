Для BioShock Remastered вышел крупный мод, который улучшает более 2300 текстур в игре

Теперь PC-игроки смогут насладиться более качественным Восторгом: как стало известно, модер FCH823 выпустил большой пак с улучшенными текстурами для Bioshock Remastered. Благодаря моду, в игре было улучшено в общей сложности около 2300 текстур.
Моддер увеличил разрешение текстур в 2 и 4 раза, среди которых: текстуры окружения, объектов, плакаты и т.д., кроме пользовательского интерфейса, который не хранится в виде текстур. Более того, FCH823 вручную переработал ряд текстур, чтобы исправить ошибки, допущенные разработчиками при создании ремастера. Общий вес мода составил внушительные 5 ГБ.
Новые текстуры сохраняют художественный стиль игры. Мод совместим только с BioShock Remastered - он не работает с оригинальной версией BioShock, вышедшей в 2007 году. Сравнительные скриншоты представлены ниже:
Первая пройдена. Жду на вторую часть.
В итоге сейчас во что лучше играть в оригинал или ремастер?
Да смысл, только на днях прошёл 1 и 2, (последний раз в них играл на выходе) нормально там всё с текстурами, в 2к играл. Единственно что прям резануло глаз, это кривые кубмапы для отражений в лужах, прикрутили бы Screen-space reflections, было бы отлично.
Ну не сильно то и улучшили хотя лучше конечно стало тут не поспоришь.