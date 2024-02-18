Для градостроительной стратегии Land of the Vikings вышло обновление с новой картой

Разработчик Laps Games и издатель Iceberg Interactive представили свое последнее обновление для Land of the Vikings. Команды снова воспользовались отзывами сообщества и добавили в игру улучшенный пользовательский интерфейс управления ресурсами и новую карту.

Последнее обновление включает в себя первые два анонсированных улучшения из плана действий после запуска. Он добавляет пользовательский интерфейс управления ресурсами, предназначенный для повышения удовольствия игроков, и представляет новую карту.

Прошли те времена, когда вы не знали, сколько ресурсов есть в поселении, и не могли их отслеживать. Теперь игроки могут эффективно отслеживать и использовать свои ресурсы благодаря более гладкому и тонкому пользовательскому интерфейсу управления ресурсами. Обновление позволяет им легко контролировать производство и потребление своих викингов.

Погрузитесь в неизведанные территории, чтобы построить новые поселения. Приготовьтесь строить новые города среди захватывающих дух пейзажей. Новая карта обещает новую серию возможностей и испытаний с новым набором исследуемых областей, где игроки смогут открыть для себя чудеса, которые ждут в этих неизведанных землях.

В Land of the Vikings игроки берут на себя роль Ярла. В роли Ярла им предстоит преодолеть препятствия и трудности, чтобы построить процветающее поселение викингов в ледяных скандинавских ландшафтах. Сосредоточив внимание на стратегическом управлении и задачах, игроки должны избегать угроз, чтобы обеспечить будущее своего поселения. Ярлам необходимо управлять ресурсами, навыками и способностями каждого уникального викинга, чтобы помочь своему поселению противостоять суровой погоде и стихийным бедствиям. Игроки могут торговать, совершать набеги и грабить соседние деревни и проектировать свои поселения по своему желанию.