Состоялся релиз атмосферной метроидвании The Last Case of Benedict Fox ©

Разработчики из Plot Twist представили новый трейлер своей атмосферной метроидвании The Last Case of Benedict Fox и приурочили его к релизу игры для Xbox Series X/S и ПК.

Местом действия метроидвании является Бостон в 1925 году и вдохновлено кошмарами Лавкрафта, темными романами и джазом начала 20-го века. Сюжет повествует о титулованном детективе, который связан с демоном. Взявшись за дело об убийстве супружеской пары, чтобы найти их ребенка, Фокс исследует их мрачный особняк. Помимо сражений с монстрами, включая массивных боссов, которые выигрывают от художественного стиля Тима Бертона.

В Steam игра обойдется вам почти в 700 pублей, но перевода на русский, по крайней мере пока, нет.