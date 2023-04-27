The Last Case of Benedict Fox 27.04.2023
6.8 18 оценок

Состоялся релиз атмосферной метроидвании The Last Case of Benedict Fox

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butcher69
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Разработчики из Plot Twist представили новый трейлер своей атмосферной метроидвании The Last Case of Benedict Fox и приурочили его к релизу игры для Xbox Series X/S и ПК.

Местом действия метроидвании является Бостон в 1925 году и вдохновлено кошмарами Лавкрафта, темными романами и джазом начала 20-го века. Сюжет повествует о титулованном детективе, который связан с демоном. Взявшись за дело об убийстве супружеской пары, чтобы найти их ребенка, Фокс исследует их мрачный особняк. Помимо сражений с монстрами, включая массивных боссов, которые выигрывают от художественного стиля Тима Бертона.

В Steam игра обойдется вам почти в 700 pублей, но перевода на русский, по крайней мере пока, нет.

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Сюжетный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox
Комментарии: 1
Ваш комментарий
maximus388

Ценник ожидаемый и приемлемый для такого проекта, в наборах дешевле. Демка мне понравилась, жаль, нет русского текста, но об этом тоже было известно. Подожду любительский перевод, заодно скидки подрастут, а пока можно закупиться интересным на распродаже Devolver Digital.

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