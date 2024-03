The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition выйдет 26 марта

Приключенческий платформер с боковой прокруткой The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition выйдет на PlayStation 5 26 марта с бесплатным обновлением для существующих версий Xbox Series и ПК, объявили издатель Rogue Games и разработчик Plot Twist.

Игра The Last Case of Benedict Fox впервые была выпущена для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 27 апреля 2023 года. Она также доступна через Xbox Game Pass.

Версия для PlayStation 5 представит новые боевые арены, предлагающие новые испытания, возможность сражаться с демонами и другими врагами, а также место для оттачивания навыков; новые квесты и головоломки; новый сюжетный контент, предлагающий более глубокий взгляд на прошлое Бенедикта; переработанный бой; изменения прохождения, такие как ускоренный поток, который ускоряет бой и делает некоторый контент необязательным; скорректированная анимация; и более. Эти дополнения появятся в версиях для Xbox Series и ПК в виде бесплатного обновления с выходом версии для PlayStation 5.

«Команда Plot Twist усердно работала над обновлением The Last Case of Benedict Fox, чтобы учесть отзывы нашего увлеченного сообщества и лучше реализовать наше первоначальное видение игры», — сказал в пресс-релизе генеральный директор Plot Twist Павел Чапла. «Теперь мы готовы представить эту захватывающую игру Metroidvania совершенно новой группе игроков на PS5, одновременно предлагая нашему сообществу на Xbox и ПК обновления, которых они терпеливо ждали».