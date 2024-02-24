Last Epoch привлекла более 217 тысяч игроков в Steam

Спустя всего несколько дней после выхода из раннего доступа Last Epoch от Eleventh Hour Games привлекает на свои серверы все больше игроков - в Steam был зафиксирован пик в 216 000 одновременных пользователей и, скорее всего, эти показатели продолжат расти в течение выходных.
Более того, на данный момент игра занимает шестое место в списке самых популярных игр в Steam, уступая Palworld и опережая Helldivers 2 - двум играм-откровениям начала 2024 года.
Для сравнения: до выхода из раннего доступа в Last Epoch играло менее 20 000 человек. Короче говоря, показатели вовлеченности действительно впечатляют, но в то же время показатели рецензий не могут сказать того же. После запуска только 63 % рецензий положительные, а пользователи жалуются на проблемы с сервером, вероятно, из-за большого количества пользователей, заходящих в игру в эти дни.
Last Epoch вышла в раннем доступе на Steam в 2019 году и будет представлять собой типичную ARPG, в которой игрокам предстоит сразиться с ордами демонов и монстров различных видов в одиночной или кооперативной кампании, в которой они будут путешествовать между прошлым, настоящим и будущим.
Одной из особенностей игры является свобода настройки билдов. Пять классов, представленных на старте, имеют доступ к трем различным специализациям, есть более 20 ветвей пассивных способностей и более 120 навыков, каждый из которых можно настроить, изменив, например, урон, элемент, продолжительность, стоимость и так далее.
Побегал до 20лвл. Вообще не понял ажиотажа. Сюжет и постановка устарели лет на 30. Графика и оптимизация на уровне. Боевка унылая, прокачка еще более убогая. Управление только на мышке, хотя в похожих играх есть возможность передвигаться на WASD, что в разы удобнее. Нет клавиши собрать все, хотя мусорного лута для продажи выпадает вагон.
Вообще непонятно, зачем в это играть, и что здесь разрабатывали на протяжении 5 лет раннего доступа.
Щас бы лут для продажи собирать LE\POE\D34 ?понятно все с вами профессор .
Игра собрана на пожертвования из кикстартера разработчиками из 40 человек. Она не может выдать уровень разработки Диабло 4, зато может предоставить углубленный геймплей, которым за 20 левлов ты конечно же проникся.
Благодарю разведку за информацию.
- Старпом, отменяйте загрузку ! xd
20 уровней из 100 в диаблойде, о какой боевке идет речь, все только начинается.
И да ажиотаж у любителей диаблойдов, но почему то некоторые на хайпе покупают, что вообще не знают, так было и с д4, а потом все ныли, каждый сезон с нуля качать перса!?)))
Насчет сюжета согласен, его нет.
Но вот прокачка любопытная. Не знаю как с другими персонажами, но тёлочка со скелетами мне понравилась.
Оптимизацию тоже подняли, после релиза игра стала работать лучше.
Симулятор бесконечных загрузок на вечно дохлых серверах если играть в коопе.
217 тысяч, так это провал