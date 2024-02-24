Last Epoch привлекла более 217 тысяч игроков в Steam

Спустя всего несколько дней после выхода из раннего доступа Last Epoch от Eleventh Hour Games привлекает на свои серверы все больше игроков - в Steam был зафиксирован пик в 216 000 одновременных пользователей и, скорее всего, эти показатели продолжат расти в течение выходных.

Более того, на данный момент игра занимает шестое место в списке самых популярных игр в Steam, уступая Palworld и опережая Helldivers 2 - двум играм-откровениям начала 2024 года.

Для сравнения: до выхода из раннего доступа в Last Epoch играло менее 20 000 человек. Короче говоря, показатели вовлеченности действительно впечатляют, но в то же время показатели рецензий не могут сказать того же. После запуска только 63 % рецензий положительные, а пользователи жалуются на проблемы с сервером, вероятно, из-за большого количества пользователей, заходящих в игру в эти дни.

Last Epoch вышла в раннем доступе на Steam в 2019 году и будет представлять собой типичную ARPG, в которой игрокам предстоит сразиться с ордами демонов и монстров различных видов в одиночной или кооперативной кампании, в которой они будут путешествовать между прошлым, настоящим и будущим.

Одной из особенностей игры является свобода настройки билдов. Пять классов, представленных на старте, имеют доступ к трем различным специализациям, есть более 20 ветвей пассивных способностей и более 120 навыков, каждый из которых можно настроить, изменив, например, урон, элемент, продолжительность, стоимость и так далее.