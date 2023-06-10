Готическая 2D-метроидвания The Last Faith получила новый трейлер и месяц выхода ©

The Last Faith называет себя «нечестивым союзом Metroidvania и Soulslike», и новый трейлер геймплея, представленный на летней выставке Future Games Show Summer Showcase, точно показывает, что это значит. Сочетая красивое пиксельное искусство со сложными боями и крутыми боссами, эта игра сочетает в себе лучшее из обоих жанров.

Жестокие бои, представленные здесь, позволяют вам овладеть целым рядом оружия ближнего боя, заклинаний и огнестрельного оружия, чтобы пробиться через испорченный мир Митренгала, играя за Эйрка. Речь идет о точных боях, когда вы совершенствуете свои навыки и сражаетесь со смертельным временем, чтобы сразиться с монстрами, которых вы встретите во время исследования. Только умелые выживут, убивая всех, кто стоит на их пути, и разблокируя ряд казней, чтобы завершить бой стильно.

Помимо сражений, вы будете исследовать нелинейный мир, полный головоломок и ловушек, чтобы узнать больше о своей судьбе, улучшая и развивая свой арсенал инструментов, чтобы сражаться и выживать. Как и где вы продвигаетесь, полностью зависит от вас, вашего выбора и навыков, которые вы создаете, чтобы выжить.

Новый трейлер также дает нам представление о кинематографе, используемом для рассказа истории. Опять же, создано в красивом стиле пиксель-арт, построенном на темных готических темах. В роли Эрика вы просыпаетесь, не помня о своем прошлом, но быстро обнаруживаете, что участвуете в гонке, чтобы спасти свой разлагающийся разум и изменить путь скрытого пророчества; в погоне за спасением в битве против древнего религиозного ордена, могущественных божеств и многого другого, пытаясь узнать правду.

The Last Faith выйдет на ПК в октябре 2023 года.