The Last Hero Of Nostalgaia дебютирует на PlayStation и Switch вместе с выходом DLC Rise Of Evil на всех платформах ©

Coatsink и Over The Moon сообщили, что их игра, наполненная ностальгией, похожая на Souls, The Last Hero of Nostalgaia, доступна на PlayStation и Switch с сегодняшнего дня. The Rise Of Evil, совершенно новый DLC для The Last Hero of Nostalgaia, также выходит сегодня на ПК, Xbox, PlayStation и Switch. стерлингов, которая также доступна сегодня.

Дополнение Rise of Evil добавляет в игру две новые области: Пристанище Изимейкера и Святилище Строителя. Ваш новый квест также потребует от вас победы над тремя новыми боссами, которые подвергают ваши навыки и способности, приобретенные в основной игре, окончательному испытанию.

Действие The Last Hero of Nostalgaia разворачивается в мире, который прославляет ностальгию по видеоиграм, смешивая сложные системы и мрачную эстетику вдохновения, похожего на Souls, с наполненной ссылками комедийной историей, рассказанной циничным рассказчиком, никогда не уступающим резким оскорблениям. В игре вас ждут жесткие, но честные бои, сложные боссы, которых вам предстоит одолеть, захватывающая повествовательная механика с богатой историей и потрясающе богатым создателем персонажей. The Last Hero of Nostalgaia опирается на лучшее из игр, которые вдохновили ее на создание, при этом предлагая юмористический и инновационный подход к жанру, а также множество подмигивающих отсылок, которые порадуют поклонников видеоигр.

The Last Hero of Nostalgaia предлагает игрокам возможность принять участие в сложных сражениях игры и посмеяться над забавными моментами вместе с друзьями благодаря кооперативному онлайн-режиму. В одиночку или вместе с другом пришло время прыгнуть в мир видеоигр и выяснить, что вызывает упадок пикселизации, заставляющий его рушиться назад во времени. Ностальгия сходит на нет: теряются даже воспоминания о наших гордых, заветных видеоиграх. Теперь, когда наша верность почти исчезла, и мы находимся на грани исчезновения, появляется надежда дать отпор.