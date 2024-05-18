Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Farming Simulator 22

Вы попадаете в мир современного фермерства, где традиции прошлого гармонично сочетаются с инновациями настоящего. Здесь перед вами распахиваются безграничные просторы возможностей: от классического земледелия и животноводства до искусного лесоводства. Каждый сезон бросает вам новый вызов, но особенно суровым испытанием станет зима с её колючими морозами и снежными заносами. В любом случае, вы должны проявить фантазию в обустройстве своей фермы, выстроить сложные производственные цепочки и шаг за шагом создать настоящую сельскохозяйственную империю. А если в одиночку справляться станет трудно — зовите друзей, ведь благодаря кроссплатформенному мультиплееру вы сможете вместе трудиться на благо общего дела.

В Farming Simulator 22 перед вами — целый мир возможностей, и от вашего выбора зависит, каким он будет. Мечтаете о пышных виноградниках и серебристых оливковых рощах, раскинувшихся под ласковым средиземноморским солнцем Южной Франции? Или, быть может, вас манят бескрайние поля пшеницы, кукурузы, картофеля и хлопка, колышущиеся на ветру Среднего Запада США? А если душа просит чего-то более основательного — к вашим услугам процветающая животноводческая ферма, притаившаяся меж живописных холмов европейских Альп. И какой бы путь вы ни избрали, в вашем распоряжении будет более 400 видов сельскохозяйственной техники и инструментов от ведущих мировых брендов: Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra и многих других. Так что смело берите быка за рога, или, в нашем случае, трактор за руль — и вперёд, навстречу фермерским приключениям.

Ещё один момент, достойный внимания — это то, что в эту часть разработчики добавили несколько новых функций и возможностей. Так, к примеру, теперь в вашем распоряжении такие прогрессивные методы земледелия, как мульчирование и сбор камней, которые позволят вам достичь невиданных ранее высот в управлении фермерским хозяйством. А значительно улучшенный режим строительства открывает перед вами новые перспективы: возводите теплицы для круглогодичного выращивания овощей и фруктов, разбивайте пасеки и наслаждайтесь жужжанием пчёл, собирающих сладкий нектар.