Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Farming Simulator 22

16 мая в Epic Games Store стартовала ежегодная мегараспродажа. На этой распродаже, которая длится целый месяц, действуют большие скидки на множество замечательных игр.
Помимо всего прочего, Epic любит привлекать большие пушки для еженедельных бесплатных таинственных игр во время Мегараспродажи. Первой в ротации стала Dragon Age: Inquisition - Game of the Year Edition. Сегодня в сети появилась подсказки о том, какая игра станет бесплатной на следующей неделе, и фанаты, возможно, уже разгадали ее.
Утечка тизера произошла от известного инсайдера billbil-kun в Twitter. Он опубликовал кусочек обложки следующей загадочной игры.
Фанаты выдвигают различные предположения, основанные на этом и других намеках, но, похоже, все сходятся во мнении, что Farming Simulator 22 станет следующей бесплатной загадочной игрой. Конечно, эти предположения могут быть ошибочными.
Чуть позже инсайдер подтвердил, что это действительно Farming Simulator 22, и она станет одной из четырех игр в раздаче Epic Games Store. Billbil-kun считает, что эту игру подарят уже на следующей неделе, но планы могут измениться, и её могут раздать на третьей или четвертой неделе.