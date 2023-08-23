ПК-версия The Last of Us Part I получила обновление 1.1.2, исправляющее ошибки

Приключенческий экшен от студии Naughty Dog.



Синопсис следующий – народонаселение Земли практически полностью истреблено эпидемией какой-то инфекционной болезни, в заброшенные города вновь возвращается матушка-природа, которая быстро опоясывает их зеленой сочной листвой, прикрывая обезображенные руины цивилизации. Немногочисленные «выжившие», в свою очередь, отчаянно следуют правилам естественного отбора – ради оружия и провианта они готовы поубивать друг дружку. Главными героями истории станут небритый и безжалостный здоровяк Джоэл (Joel), которого озвучивает Трой Бэйкер, и отважная девочка-тинэйджер Элли (Ellie), чья роль досталась актрисе Эшли Джонсон. Вместе им предстоит отправиться в непростое путешествие по тому, что некогда называлось Соединенными Штатами Америки.