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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 5 366 оценок

ПК-версия The Last of Us Part I получила обновление 1.1.2, исправляющее ошибки

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monk70
Новости

Разработчики из Naughty Dog и Iron Galaxy рапортовали о выходе обновления 1.1.2 для ПК-версии экшена от 3-го лица The Last of Us Part I. В этом обновлении исправлены визуальные эффекты и взаимодействие с пользователем. Загрузка этого патча приведет к полной перестройке шейдеров.

  • Улучшено смешивание ландшафта и наземных эффектов окружающей среды, таких как грязь, мусор и многое другое, на протяжении всей игры.
  • Исправлено несколько ошибок перевода в игре, меню и речи.
  • Исправлена проблема, из-за которой адаптивное сопротивление триггера беспроводного контроллера DualSense переставало работать, если кнопка «Треугольник» удерживалась во время прицеливания.
  • [Окраина] Исправлена ошибка, из-за которой скорость прожектора увеличивалась при игре с высокой частотой кадров.
  • [Автобусный парк] Исправлена проблема с тряской камеры, которая могла возникнуть при пересечении автобуса.
  • [Приключения в торговом центре] Исправлена физическая проблема с головой манекена, которая могла блокировать продвижение игрока при запуске игры с высокой частотой кадров.
16
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Luis_Se

Хорошо, что не забросили. Игра замечательная!

2
xStriiim

У меня, тряска камеры в автобусе и в финале в больнице была, при отключенной верт. синхронизации. При включении, глюк пропал. Ну если полностью исправили, то хорошо

1
11klimov

Уже пойдет на моем ведре или еще нет? ))

0
Spuner337

Пойдет, игра достаточно хорошо оптимизирована.

-1
PpLtZ

Ещё всего-лишь осталось дождаться 143 патча 😆

1
jax baron

нет, меньше 3060 можно не заходить

0
ChiefChelios

будем пробовать, последний раз еще на 1.0.5.0 проходил, оптимизация была ужасная, надеюсь последний патч не испортит впечатление)

0
joe192

13,9 Гб. Да уж.

0