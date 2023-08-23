ПК-версия The Last of Us Part I получила обновление 1.1.2, исправляющее ошибки

Разработчики из Naughty Dog и Iron Galaxy рапортовали о выходе обновления 1.1.2 для ПК-версии экшена от 3-го лица The Last of Us Part I. В этом обновлении исправлены визуальные эффекты и взаимодействие с пользователем. Загрузка этого патча приведет к полной перестройке шейдеров.
- Улучшено смешивание ландшафта и наземных эффектов окружающей среды, таких как грязь, мусор и многое другое, на протяжении всей игры.
- Исправлено несколько ошибок перевода в игре, меню и речи.
- Исправлена проблема, из-за которой адаптивное сопротивление триггера беспроводного контроллера DualSense переставало работать, если кнопка «Треугольник» удерживалась во время прицеливания.
- [Окраина] Исправлена ошибка, из-за которой скорость прожектора увеличивалась при игре с высокой частотой кадров.
- [Автобусный парк] Исправлена проблема с тряской камеры, которая могла возникнуть при пересечении автобуса.
- [Приключения в торговом центре] Исправлена физическая проблема с головой манекена, которая могла блокировать продвижение игрока при запуске игры с высокой частотой кадров.
Хорошо, что не забросили. Игра замечательная!
У меня, тряска камеры в автобусе и в финале в больнице была, при отключенной верт. синхронизации. При включении, глюк пропал. Ну если полностью исправили, то хорошо
Уже пойдет на моем ведре или еще нет? ))
Пойдет, игра достаточно хорошо оптимизирована.
Ещё всего-лишь осталось дождаться 143 патча 😆
нет, меньше 3060 можно не заходить
будем пробовать, последний раз еще на 1.0.5.0 проходил, оптимизация была ужасная, надеюсь последний патч не испортит впечатление)
13,9 Гб. Да уж.