Пользовательский рейтинг The Last of Us Part I в Steam вырос с 33% до 50%

На момент выхода на PC игра The Last of Us Part I была настолько глючной, что дебютировала с рейтингом 33% в Steam и "в большинстве своем c отрицательными" отзывами. После этого Naughty Dog выпустила несколько обновлений, и отзывы игроков постепенно улучшались. Сегодня ее рейтинг в Steam поднялся до 50% при "смешанных отзывах".
В настоящее время The Last of Us Part I имеет 16 050 отзыв игроков в Steam, половина из которых — положительные; хотя показатель положительных отзывов все еще довольно низок, он значительно улучшился по сравнению с первоначальными 33%.
В студии Naughty Dog продолжают работать над устранением различных проблем с игрой, и сегодня в своем микроблоге сообщили, что в сотрудничестве с компанией Iron Galaxy изучают возникшие проблемы и на этой неделе выпустят новое обновление для PC и PS5.
Стоит отметить, что для того, чтобы получить "преимущественно положительный" рейтинг в Steam, у игры должно быть не менее 70% положительных оценок, так что интересно, сможет ли The Last of Us Part I получить такой шанс в будущем.
А толку то . Игроки уже испортили свои впечатления. Патчи,на самом деле ничего не патчат.
Всепрощающие
Перемога
Странно. Патчи то ничего не изменили. Видимо вырос из за того что кто то таки смог шейдеры скомпилить и поменял оценку
Да ладно.И толку и так запомниться самая провальная игра 2023 года.
И 1 за Порт и криворукость The Last of Us Part I
Ну лады 2 Место занимает игра Forspoken.
Ждём новость когда вырастет до 93))) бонусы они такие, ты их не хочешь но они сами к тебе тянутся))
Кто бы сомневался. Потом ещё обновы будут + народ будет покупать новое железо и игра лучше будет идти
Игра то хорошая но оптимизация какие настройки не ставь 60 кадров и все тут
60 кадров мало для комфортной игры?