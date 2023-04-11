The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 218 оценок

Пользовательский рейтинг The Last of Us Part I в Steam вырос с 33% до 50%

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Gruz_
Новости

На момент выхода на PC игра The Last of Us Part I была настолько глючной, что дебютировала с рейтингом 33% в Steam и "в большинстве своем c отрицательными" отзывами. После этого Naughty Dog выпустила несколько обновлений, и отзывы игроков постепенно улучшались. Сегодня ее рейтинг в Steam поднялся до 50% при "смешанных отзывах".

В настоящее время The Last of Us Part I имеет 16 050 отзыв игроков в Steam, половина из которых — положительные; хотя показатель положительных отзывов все еще довольно низок, он значительно улучшился по сравнению с первоначальными 33%.

В студии Naughty Dog продолжают работать над устранением различных проблем с игрой, и сегодня в своем микроблоге сообщили, что в сотрудничестве с компанией Iron Galaxy изучают возникшие проблемы и на этой неделе выпустят новое обновление для PC и PS5.

Стоит отметить, что для того, чтобы получить "преимущественно положительный" рейтинг в Steam, у игры должно быть не менее 70% положительных оценок, так что интересно, сможет ли The Last of Us Part I получить такой шанс в будущем.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
InboxM

А толку то . Игроки уже испортили свои впечатления. Патчи,на самом деле ничего не патчат.

2
bysaturn

Всепрощающие

0
HellowRainbow

Перемога

0
caliskan

Странно. Патчи то ничего не изменили. Видимо вырос из за того что кто то таки смог шейдеры скомпилить и поменял оценку

0
Да не важно

Да ладно.И толку и так запомниться самая провальная игра 2023 года.

И 1 за Порт и криворукость The Last of Us Part I

Ну лады 2 Место занимает игра Forspoken.

0
golab42

Ждём новость когда вырастет до 93))) бонусы они такие, ты их не хочешь но они сами к тебе тянутся))

0
Хлыст

Кто бы сомневался. Потом ещё обновы будут + народ будет покупать новое железо и игра лучше будет идти

-1
Kitocun

Игра то хорошая но оптимизация какие настройки не ставь 60 кадров и все тут

-5
Jarvis666

60 кадров мало для комфортной игры?

1