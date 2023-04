Пользовательский рейтинг The Last of Us Part I в Steam вырос с 33% до 50% ©

На момент выхода на PC игра The Last of Us Part I была настолько глючной, что дебютировала с рейтингом 33% в Steam и "в большинстве своем c отрицательными" отзывами. После этого Naughty Dog выпустила несколько обновлений, и отзывы игроков постепенно улучшались. Сегодня ее рейтинг в Steam поднялся до 50% при "смешанных отзывах".

В настоящее время The Last of Us Part I имеет 16 050 отзыв игроков в Steam, половина из которых — положительные; хотя показатель положительных отзывов все еще довольно низок, он значительно улучшился по сравнению с первоначальными 33%.

В студии Naughty Dog продолжают работать над устранением различных проблем с игрой, и сегодня в своем микроблоге сообщили, что в сотрудничестве с компанией Iron Galaxy изучают возникшие проблемы и на этой неделе выпустят новое обновление для PC и PS5.

Стоит отметить, что для того, чтобы получить "преимущественно положительный" рейтинг в Steam, у игры должно быть не менее 70% положительных оценок, так что интересно, сможет ли The Last of Us Part I получить такой шанс в будущем.