Проблемы The Last Of Us Part 1 на PC - это "не лень", уверяет разработчик Naughty Dog ©

Последние несколько месяцев были далеко не лучшими для игрового сообщества PC. С такими громкими релизами, как Star Wars Jedi: Survivor, страдающими от ряда проблем, геймеры были недовольны состоянием ААА-игр на PC. Несмотря на предыдущие порты для ПК, PlayStation также не смогла оправдать ожидания, когда выпустила The Last of Us Part 1. Из-за плохого качества на старте игра быстро стала худшим релизом Naughty Dog на сегодняшний день. И пока многие обсуждали проблемы, связанные с недавними портами на PC, Дел Уокер, ведущий дизайнер персонажей в Naughty Dog выступил с разъяснениями по этому вопросу. По его словам, создавать игры для PC сложнее, чем делать это для консолей. В своем сообщении в Twitter Уокер попытался объяснить, что для работы на PC используется множество различных инструментов, а также драйверов и комбинаций, из-за которых трудно предусмотреть, как поведут себя порты, и именно поэтому многие ААА-игры при запуске оказывались "сломанными". Создавая игру для консоли, вы работаете с уникальным набором драйверов/аппаратного обеспечения. Создавая игру для PC, вы работаете с более чем 900 возможными комбинациями. Я гарантирую вам, что это не лень. Просто это действительно очень сложно. Игра может работать гладко на 600 компьютерах, но вы не можете знать наверняка, пока она не выйдет. Разработчики очень стараются, но работать с нестандартными платформами не так-то просто. Особенно с учетом того, насколько сложными и графически насыщенными являются современные видеоигры. Разработчик отметил, что игры для PC должны быть оптимизированы под гораздо более широкий спектр аппаратного обеспечения, чем для консолей. Это одна из трудностей разработки для PC, но несколько студий доказали, что оптимизация для PC не является чем-то невозможным. Даже в год, когда было много плохих портов, такие игры, как Dead Island 2 и Atomic Heart, отличились тем, что были хорошо адаптированы для PC. Последняя игра создана куда более скромным разработчиком, но именно она показала тот потенциал, которым обладают игры для ПК. После выхода PS5 и Xbox Series S|X многие AAA-игры подорожали до $70. Хотя несколько издательств все еще выпускают игры по старой цене в $60, ожидается, что скоро они последуют за ними. При более высокой стоимости современных игр потребители не зря ожидают качественных релизов, но увеличение стоимости явно не привело к повышению качества продуктов для платформы. Аппаратное обеспечение PC также лучше, чем когда-либо, с мощными видеокартами и процессорами. К тому же, чтобы помочь разработчикам оптимизировать работу с менее производительными комплектующими, и Nvidia, и AMD внедрили технологии масштабирования, такие как DLSS и FSR. Но, даже несмотря на все эти инновации, современные компьютерные игры, похоже, переживают свой худший период за последние годы. Это правда, что разработчики затрачивают бесчисленные часы на создание современных ААА-игр, но и потребители тоже не ошибаются, когда выражают свое разочарование от того, в каком техническом состоянии выпускаются игры. В течение последних нескольких лет выпуск незаконченных игр стал нормой, а разработчики выпускают патчи в течение нескольких месяцев после релиза, чтобы исправить игру. Но такого не должно быть. Остается только надеяться, что в дальнейшем PC-игры станут лучше, чем в предыдущие месяцы, предлагая пользователям оптимизированные игры высокого качества, которые смогут оправдать свою высокую цену. В то же время, во избежание подобных сюрпризов, рекомендуется сначала ознакомиться с обзорами и тестами грядущих игр.