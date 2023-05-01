Проблемы The Last Of Us Part 1 на PC - это "не лень", уверяет разработчик Naughty Dog

Последние несколько месяцев были далеко не лучшими для игрового сообщества PC. С такими громкими релизами, как Star Wars Jedi: Survivor, страдающими от ряда проблем, геймеры были недовольны состоянием ААА-игр на PC. Несмотря на предыдущие порты для ПК, PlayStation также не смогла оправдать ожидания, когда выпустила The Last of Us Part 1. Из-за плохого качества на старте игра быстро стала худшим релизом Naughty Dog на сегодняшний день.
И пока многие обсуждали проблемы, связанные с недавними портами на PC, Дел Уокер, ведущий дизайнер персонажей в Naughty Dog выступил с разъяснениями по этому вопросу. По его словам, создавать игры для PC сложнее, чем делать это для консолей. В своем сообщении в Twitter Уокер попытался объяснить, что для работы на PC используется множество различных инструментов, а также драйверов и комбинаций, из-за которых трудно предусмотреть, как поведут себя порты, и именно поэтому многие ААА-игры при запуске оказывались "сломанными".
Создавая игру для консоли, вы работаете с уникальным набором драйверов/аппаратного обеспечения. Создавая игру для PC, вы работаете с более чем 900 возможными комбинациями. Я гарантирую вам, что это не лень. Просто это действительно очень сложно. Игра может работать гладко на 600 компьютерах, но вы не можете знать наверняка, пока она не выйдет. Разработчики очень стараются, но работать с нестандартными платформами не так-то просто. Особенно с учетом того, насколько сложными и графически насыщенными являются современные видеоигры.
Разработчик отметил, что игры для PC должны быть оптимизированы под гораздо более широкий спектр аппаратного обеспечения, чем для консолей. Это одна из трудностей разработки для PC, но несколько студий доказали, что оптимизация для PC не является чем-то невозможным. Даже в год, когда было много плохих портов, такие игры, как Dead Island 2 и Atomic Heart, отличились тем, что были хорошо адаптированы для PC. Последняя игра создана куда более скромным разработчиком, но именно она показала тот потенциал, которым обладают игры для ПК.
После выхода PS5 и Xbox Series S|X многие AAA-игры подорожали до $70. Хотя несколько издательств все еще выпускают игры по старой цене в $60, ожидается, что скоро они последуют за ними. При более высокой стоимости современных игр потребители не зря ожидают качественных релизов, но увеличение стоимости явно не привело к повышению качества продуктов для платформы. Аппаратное обеспечение PC также лучше, чем когда-либо, с мощными видеокартами и процессорами. К тому же, чтобы помочь разработчикам оптимизировать работу с менее производительными комплектующими, и Nvidia, и AMD внедрили технологии масштабирования, такие как DLSS и FSR. Но, даже несмотря на все эти инновации, современные компьютерные игры, похоже, переживают свой худший период за последние годы.
Это правда, что разработчики затрачивают бесчисленные часы на создание современных ААА-игр, но и потребители тоже не ошибаются, когда выражают свое разочарование от того, в каком техническом состоянии выпускаются игры. В течение последних нескольких лет выпуск незаконченных игр стал нормой, а разработчики выпускают патчи в течение нескольких месяцев после релиза, чтобы исправить игру. Но такого не должно быть.
Остается только надеяться, что в дальнейшем PC-игры станут лучше, чем в предыдущие месяцы, предлагая пользователям оптимизированные игры высокого качества, которые смогут оправдать свою высокую цену. В то же время, во избежание подобных сюрпризов, рекомендуется сначала ознакомиться с обзорами и тестами грядущих игр.
Тупейшая и отвратительная отмазка. Все в курсе, что на ПК разнообразие железа огромное, вот только это почему-то не сильно мешает некоторым студиям делать свою работу нормально. Atomic Heart и Dead Island 2 пример тому. Работают на далеко не новом железе и никаких фризов и лагов, а ваш всратый порт от не менее всратой Iron Galaxy это да, не "лень", а руки из жопы и набранные по квотам "специалисты":
эти игры что ты там на перечислял изначально разрабатывались на пк
Это не лень-это это
все игры изначально разрабатывались на пк
Days gone видимо тоже … returnal, uncharted , god of war …
Как раз смотрю третью серию
Разработчики: "Нам не лень, нам просто по...й"
Забавно, Bend Studio свой Days Gone с открытым миром и сотнями фриков на карте выпустили идеальным на пк, а этим рукожопам что-то там мешает в линейной игре...
Руки из жопы им мешают
Да мы поняли, что виноват просто 2023 год, что не игра, то кал без оптимизации.
Вот кому-кому, но человеку из Naughty Dog точно не стоило такое говорить. Порт их игры (сейчас говорим о релизной версии) работал с ПК ресурсами как с консольными (речь про использование памяти). Очевидно что ПК порт не то что оптимизирован под 600 из 900 конфигураций, а не оптимизирован под ПК вообще (по крайней мере в том виде, в котором это должно быть). Ситуация не нова
*Не лагающие игры существуют*
Тем временем Naughty Dog: ко ко ко 100500 вариантов пк, мы ничего не умеем.
Days Gone на пк-релизе неплохо работала, значит могли с первого раза. И вообще почему дизайнер персонажей рассказывает за оптимизон, а не программеры
900 систем..
Где список стабильных систем?
Хоть один пример.
Ну они там про драйверы то правильно начали правда только начали :) Вот чтоб не было 900 и больше конфигураций есть драйвер которых для видеокарт например всего 3 штуки по сути, АМД, Нвидия и Интел и так во всем универсальные драйверы для кучи железа, но а так то да они там оптимизировали аж для 600 конфигураций, правда почему то ни у кого этих конфигураций не оказалось :) Втирают дичь и не краснеют......
Точняк, стандартизация это не просто так.
Если это не лень, то тогда непрофессионализм и наплевательское отношение к своей работе.
Глупое вранье. Жуткие тормоза, лаги, фризы, баги и вылеты у людей с самыми ходовыми конфигурациями - 1060, 2080, 3060 и даже 4070 и процами 5600х и i5-12400F/i7-12700. Да еще и 32 Гб оперативы при этом у многих жалующихся. Ладно было речь шла про какое-то старье или экзотичные сочетания видеокарты и процессора, а так они чухню какую-то гонят, понимая, что обосрались и крыть нечем.
Значит какие нибудь кэпком просто везунчики и им фортит делать хорошую оптимизацию..
Naughty Dog : Ну конечно-же это не мы....это все игроки!
*Награда за лучшую отмазку 2023 года! Золотая какашка!*
Походу технология оптимизации игр была утерена разработчиками в ходе так называемой СЖВ-войны в которой нормальные, потеряли много бойцов и с бесчестью проиграли и были...
И не стыдно им … просто рукалицо
Iron Galaxy также известна портированием Batman: Arkham Knight.
Наитупейшая отмазка, у меня был средний комп i73770k, 16г оперативы и gtx1060 6г, думаю у большинства +- такие же системки, вот вам и ориентир, ленивые вы разрабы грёбанные.
Другие разработчики из сони как то смогли сделать нормально, но кукмен выше этого.
Да, это система.
хахахах 6 ядерники почините
никто и не говорил про лень.
руки нужно выпрямлять, с тем учетом что это не первый порт кривой от них.
Ага ну ну, ведь так трудно заглянуть в статистику железа того же "стим" и узнать средний конфиг игроков
Клоун
я тоже 30 лет сижу на шее у мамы не из - за лени, это сложные обстоятельства
Да чего сложного? Оптимизируешь для днища типа 1060 и первых райзенов, остальные потянут без проблем
Полное безразличие, ибо и так слопают и добавки попросят. Годами такое практикуется, поноют игроки и перестанут. Главное дежурное "извините" не забыть сказать, для галочки.
все студии сони кроме этих рукожопов могут. эти не могут. пупок надорвали.
Такое оправдание было бы приемлемым, будь такая ситуация повсеместно. Однако львиная доля игр на пк работает идеально, за исключением последних релизов и иных "исключений". У других что, нет никакого обилия комбинаций сисием, или че? Что за бред...
Не лень. Анальная дислокация верхних конечностей.
Сейчас игра шикарно работает