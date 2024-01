Сериал The Last of Us победил в 8 номинациях премии Эмми

Экранизация популярной игры для PlayStation, “The Last of Us“, от HBO стала триумфатором премии Creative Arts Emmy Awards, получив восемь впечатляющих побед за:

Приглашенную актриса в драматическом сериале — Сторм Рид

Приглашенного актер в драматическом сериале — Ник Офферман

Выдающийся протезный макияж

Выдающиеся специальные визуальные эффекты в сезоне или фильме

Выдающийся дизайн основного названия

Выдающееся сведение звука для комедийного или драматического сериала

Выдающийся звуковой монтаж комедийного или драматического сериала

Лучший монтаж изображений для драматического сериала

Сериал номинирован в нескольких категориях, которые будут вручены на церемонии вручения премии Primetime Emmy Awards 15 января , в том числе:

Выдающийся драматический сериал

Выдающийся главный актер драматического сериала — Педро Паскаль

Выдающаяся ведущая актриса драматического сериала — Белла Рэмси

Выдающаяся режиссура драматического сериала — Питер Хоар

Лучший сценарий для драматического сериала — Крейг Мэйзин

Несмотря на победы, поклонникам The Last of Us, возможно, придется ждать новых эпизодов до 2025 года, поскольку съемки второго сезона еще не начались.