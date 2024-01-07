Сериал The Last of Us победил в 8 номинациях премии Эмми

Экранизация популярной игры для PlayStation, “The Last of Us“, от HBO стала триумфатором премии Creative Arts Emmy Awards, получив восемь впечатляющих побед за:
- Приглашенную актриса в драматическом сериале — Сторм Рид
- Приглашенного актер в драматическом сериале — Ник Офферман
- Выдающийся протезный макияж
- Выдающиеся специальные визуальные эффекты в сезоне или фильме
- Выдающийся дизайн основного названия
- Выдающееся сведение звука для комедийного или драматического сериала
- Выдающийся звуковой монтаж комедийного или драматического сериала
- Лучший монтаж изображений для драматического сериала
Сериал номинирован в нескольких категориях, которые будут вручены на церемонии вручения премии Primetime Emmy Awards 15 января , в том числе:
- Выдающийся драматический сериал
- Выдающийся главный актер драматического сериала — Педро Паскаль
- Выдающаяся ведущая актриса драматического сериала — Белла Рэмси
- Выдающаяся режиссура драматического сериала — Питер Хоар
- Лучший сценарий для драматического сериала — Крейг Мэйзин
Несмотря на победы, поклонникам The Last of Us, возможно, придется ждать новых эпизодов до 2025 года, поскольку съемки второго сезона еще не начались.
Я знаю в каких номинациях на самом деле сериал получил признание:
1) Самая худшая актерская роль.
2) Самый зашкварный прогиб под повесточку.
3) Самый блевотный поцелуй двух мужиков.
4) Самая бесячая актриса.
5) Сериал, который вызвал самое громкое непринятие публики.
6) Сериал с самым минимальным количеством зомби для сериала про зомби.
7) Самый лучший прогиб под афроамериканцев (Привет темнокожая Сара)
8) Самая лживая оценка в прессе.
Можно было просто оставить 8 пункт и дать статуэтку
С девочкой-сусликом
Ндаа... лучший сценарий? Спустя 10 лет это все еще лучший сценарий? Единственная действительно достойная вещь в сериале это игра Педро Паскаля, вот это я запомнил. Остальное, помимо перетоптанного сценария, в хлам.
Педро Паскаль с больными суставами и другом гомосеком... даже мандалорец и Оберин Мартелл такого не заслужит
Чет хваленка какая-то. Педро мужик крутой базара нет, но там такая гремучая смесь плохой режиссуры и сценария, что даже актерская игра меркнет. Я лично был бы не против хорошей киноадаптации игры, даже если бы они шли 1 в 1 с игрой с кинодопущениями естественно. Но это творение фонит такой пошлятиной и снято криво, что просто дезориентирует и ты сидишь такой "А че ваще происходит?"
Для чего ластухе сериал? Ну рили для чего? В игре катсцен на 6 часов почти. Все события подробно раскрыты. Если это просто попытка познакомить с сеттингом игры людей далеких от видеоигр, то такая себе попытка.
Какая же она страшная и это не критика фильма...
Наметилась очень интересная тенденция - чем больше у фильма, сериала разного рода побед в номинациях - тем гавёнее сие творение. Поскольку оценивается не художественная ценность, а "я так вижу". И чем извращеннее "око видящего" - тем больше призов и премий.
хапнули бабок и прОцент откатили в номинации xD творите дальше вольные художники лол девка прям одно лицо, а на скрине особенно xD кастинг видимо слепой проводил
Недавно пересматривал "твин пикс" из 90-х... Умели же снимать....
P.S. Тому кто поставил мне минус, в "твин пикс" есть трансвестит и пусть от его присутствия все персонажи блуют! (можете не обижается) Его (её?) играет Дэвид Духовный
У меня он победил в номинации "самая уродливая тварь на экране" и это не зараженные...
Одна из худших экранизаций видеоигры (да и вообще как отдельный продукт) за всю историю кинематографа, примерно сопоставимо с переоцененным Аркейном, только в Аркейне есть персонажи цепляющие школьников, поэтому в нем на все остальное закрыли глаза, так бы хейтили так же как и тлоу
Аркейн норм сериал кста. Там очень круто рассказана история двух сестер. Да и остальные персонажи помимо Джинкс и Вай очень хорошо прописаны. Жду, мульт по валоранту. Надеюсь райоты его сделают
Самый ублюдский сценарий, суть которого известна тебе ещё в самом начале.
Моё мнение что победа вполне заслужена. Очень хороший сериал (кроме 3 серии). Сильный сценарий, по исполнительности роли Элли лично у МЕНЯ есть вопросы, но то такое ...Если во втором сезоне Джоэля забьёт насмерть трансвестит клюшкой для гольфа это будет конечно беда печаль ...
Меньше всего вопросов у меня к актёрам (даже к Рамзи), Но сценарий... это просто ДНООООООО! Смотришь сериал и думаешь - кто все эти люди...
В игру то играл? На мой взгляд изменения минимальны.
Да? А где в игре та ебебо баба что ищет двух "хрен пойми в чём виноватых" братьев?
Ты про негров что ли? Так сцена с броневиком есть в игре, просто в сериале видимо придумали предисторию.
БРЕД!