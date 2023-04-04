Вышел патч v1.0.1.7 для ПК-версии The Last of Us Part I ©

Разработчики из Naughty Dog, как и обещали, выпустили новый патч для ПК-версии The Last of Us Part I. Обновление включает исправления пользовательского интерфейса, непреднамеренного поведения персонажей (как играбельных, так и NPC) и многое другое. Оно также содержит дополнения к диагностической поддержке.

Мы в Naughty Dog и наши партнеры в Iron Galaxy внимательно следим за отчетами игроков, чтобы поддерживать будущие улучшения и исправления. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выпускаемые будущие обновления.

Для игроков, использующих видеокарты NVIDIA 30-й серии, разработчики настоятельно рекомендуют обновить драйвер GeForce Hotfix до версии 531.58, который исправляет случайный вылет игры на графических процессорах серии GeForce RTX 30.