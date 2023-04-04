Вышел патч v1.0.1.7 для ПК-версии The Last of Us Part I

Разработчики из Naughty Dog, как и обещали, выпустили новый патч для ПК-версии The Last of Us Part I. Обновление включает исправления пользовательского интерфейса, непреднамеренного поведения персонажей (как играбельных, так и NPC) и многое другое. Оно также содержит дополнения к диагностической поддержке.
Мы в Naughty Dog и наши партнеры в Iron Galaxy внимательно следим за отчетами игроков, чтобы поддерживать будущие улучшения и исправления. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выпускаемые будущие обновления.
Для игроков, использующих видеокарты NVIDIA 30-й серии, разработчики настоятельно рекомендуют обновить драйвер GeForce Hotfix до версии 531.58, который исправляет случайный вылет игры на графических процессорах серии GeForce RTX 30.
- Исправлена ошибка, из-за которой входные данные стика контроллера Xbox ошибочно считывались как нули в течение коротких периодов времени.
- Исправлена ошибка, из-за которой функция «Восстановить значения по умолчанию» в меню «Графика» в разделе «Настройки» могла сделать неправильный выбор.
- Исправлена ошибка, из-за которой мониторы производительности HUD могли влиять на производительность при включении.
- Исправлена ошибка, из-за которой мог произойти сбой при использовании [ALT+ENTER] для переключения между полноэкранным и оконным режимами.
- Исправлена ошибка, из-за которой мог произойти сбой памяти при переходе от конца игры к титрам.
- Исправлена ошибка, которая могла вызвать сбой при запуске игры.
- Добавлены дополнительные журналы отчетов о сбоях, чтобы предоставить разработчикам дополнительную информацию.
- Добавлена новая функция, при которой пользователям будет предложено включить дополнительные инструменты диагностики графического процессора после сбоя, связанного с графическим процессором (необязательно и доступно только для текущего игрового сеанса).
Как и предполагалось патч пустой. Самое страшное, что над "исправлениями" работают Iron Galaxy. Не смешно.Только вдумайтесь, в который раз, "разработчики" внедряют в свой мусорный порт, диагностические инструменты. Вы успешно наняли себя бетатестерами,господа игроки.За свои денюжки.
ну кто за денежки, а кто-то и просто скачал))
А кто то просто удалил,в том числе и я не дождавшись компиляции шейдеров.Что Анчартеды, что это, мусорные порты. Days Gone лучший порт Sony на пк, где не было вообще никаких проблем у большинства игроков .
ну у него тоже были проблемы на старте. Но не такие глобальные, конечно. А что с Анчартед, я вроде запускал его, не припомню там проблем.
По сравнению с этим, там была идеальная игра. Так же как и анчартед
Ничего страшного, исправят. Им найти доги ведь помогают.
Отличный патч, который никак не связан с оптимизацией игры, спасибо, играем дальше с фризами и вылетами.
Да ниче не фризит и не вылетает, хватит на старом хламе играть с кривой виндой!
При чем здесь старый хлам? Ты системки видел? У меня проц соответствует, карточка даже выше и на много, но играть не получается.
Чел, а каким тогда должно быть "железо", если на ПК, удовлетворяющим системные требования, игра тормозит и дёргается?
Я тоже что то в описании не заметил слово Оптимизация, а только то что "И так сойдёт.."
Док, ты как раз таки ЛОХ. Это бизнес, они спецом делают завышенные требования, чтобы пидары из нвидиа продавали свои карты. У рокстара явно не учатся ничему. Надо заставлять их оптимизировать, а не ложиться под дудку.
Дорожная карта патчей будет? :)
пару штук ещё выпустят, а потом скажут, что сами юзеры виноваты, что в их адрес сыпались угрозы, поэтому больше они патчи делать не будут.
Да. Лесом, лесом и н..уй
"Мы в Naughty Dog и наши партнеры в Iron Galaxy внимательно следим за отчетами игроков, чтобы поддерживать будущие улучшения и исправления." и поэтому мы выкатываем бесполезный патч, ведь все равно наверное все прошли игру, че нам заморачиваться.
Я просто хз как еще это объяснить...
Хз как объяснить твой бесполезный пост. Есть сони, которой плевать на то, что ты не успел к концу сериала, им нужно сейчас. Вот и гуано
Вот именно, что им плевать. Причем здесь конец сериала я не понял, что им нужно сейчас тоже и что такое гуано, мы видимо на разных диалектах разговариваем. На русский будь любезен перевести
Сони хотела на хайпе сериала подать игру без рекламы за 100500 миллионов и заработать кучу бабла, а разработчики похоже не были готовы к такому повороту событий. А гуано это помет морских птиц или летучей мыши из "Эйс Вентуры"
Мда патч не о чем господа
Об этом было известно заранее.
Отличный патч, фпс упал с 110 до 70
Такая же фигня, только с 60-75 до 40-50. Хороший патч.
i7-10700 16 gb RTX 3070 после патча стало 30 фпс! че за патч писец
Мда ..жесть.. а что по настройкам графы?
У меня 30 в 4к
😂
Шикарный патч
Жесть. После таких патчей патчить надо
Вылеты также остались и волосы у всех как солома, патч абсолютно ничего не изменил!
разработчики настоятельно рекомендуют обновить драйвер GeForce Hotfix до версии 531.58
-_-
Ну пусть дадут денег, я пойду куплю 2й кампуктер и установлю чисто драйвера под эту игру , ибо ВСЁ другие продукты этот драйвер наглухо ломает(в том или ином месте), а игра вообще того не стоит, вначале Я настоятельно рекомендую, вправить руки тем кто занимался портом, а потом чет там советовать ....
Поддерживаю. Этот драйвер очень проблемный и не стоит ломать систему ради неоптимизированного гоуна
Это больше на хотфикс похоже, чем на обычный патч
Ну да вродь и писали что хот фикс ко вторнику подкатят , крупный патч позднее . Вот ток когда ?
в пятницу патч
Там же было написано чёрным по белому - большой патч в пятницу
Ховно а не патч
криворукие !!!!!!!!!! Больше слов нет!!!!!! Я смотрю последнее время вообще разработчики забивают болт на оптимизацию
чую полгода минимум ждать от этих криворуких кусков г… надо из Стима убрать игру - чтобы им не повадно было.
А рывки при повороте мышкой исправили, даже когда игра идет в 60 кадров?
них*ра не исправили, больше всего этого ждал, остальное худо бедно устраивало. и обещали в сегодняшнем патче это исправить, в итоге ни в патчноуте этого нет, ни по факту в игре лучше не стало. я заманался ждать, пока они разродятся, пошел проходить на пс4 про... полгода назад купил ее, в ластуху специально не играл, потому что знал, что в марте выйдет на лучшей платформе, хотел тут пройти, видно, не судьба...
Старую версию пошёл проходить?..
Нууу, знаешь….
а что делать) я уже задолбался ждать. хотя вру, подожду еще до пятницы, там обещают крупный патч, но что то уже слабо верится, что игра нормально заработает. а на плойке, ну да, старая версия, графика ущербная в сравнении с пк, зато идет стабильно в 60 кадров без фризов и дропов фпс. я, конечно, люблю графен, но еще больше я люблю стабильные 60 кадров и плавную картинку
ну ждем до пятницы, надеюсь там действительно будет ПАТЧ
Это сильно. Очень впечатлен. Игру реально не тестили? Вообще не запускали на ПК? Я даже пиратку не скачивал, просто охереваю с такой позиции. И который раз убеждаюсь, что не стоит брать игры на релизе. Дорого и сыро. Нет смысла.
И Denuvo не нужно даже кто купил играть нормально не может :)
Я так понимаю качать репак всё ещё нет смысла и надо ждать нормальный патч.
зависит от твоей системы. У кого-то все летает, у кого-то нет.
че это за игра такая чтобы на i7 10700k. и rtx 3080ti. 32gb.в 1920на1080 она вылетала, там че графон охренеть какой я непойму.почему она проц так жрет? короче это маркетинговый ход походу просто что бы глупые бежали покупать железо новое так как пендосам бабки чейчас ой как нужны!!! удачи в этой помойке всем умалишенным!
вот такая оптимизация, ху.е. Ты вот охреневаешь, что она твой 10700к жрет в 1080р, а я в шоке, что она нормально идет на моем 9400)) Понял? Эта игра по своим реальным требованиям не мощнее РДР2, но разрабы так намудрили, что она начинает жрать тем больше, чем мощнее система. У людей на 4090 в 4K не держит 60 фпс с включ. ДЛСС, о чем ты говоришь.
И это все? Серьезно?
для сравнения RE4 прохожу НГ+ и всё хорошо и спокойно, ОЗУ хавает прим 3500, видео 6600 прим, играю 1920/1080 с РТХ и всё на макс. кроме масштабирования - выставлено100%
на 1080 нет rtx
Это он имел ввиду разрешение FHD
это разрешение, не видюха
Ну вообще-то есть, программная:)
я диспетчером пользуюсь, устраивает
Да все, надо смириться уже, если и будут изменения то уже незначительные.
От этих товарищей, еще минимум, как 3 месяца ждать более менее нормальный патч. Достаточно вспомнить бэтса 2015...
люди уже несколько лет покупают доступ чтобы протестировать игру, это гениально) а разрабы или издатель сэкономили на тестировщиков
Скажу в их защиту только то, что самый лучший тест может получиться исключительно на минимум 10000-100000 разных ПК-конфигураций. А где их столько взять, для тестирования одной игры??
Так что, если сейчас игры выпускают в бетатесте - это нормально и логично, для меня во всяком случае. Не нужно просто сравнивать мохнатые 2010-е, где игры уже похожи на тетрис - с графикой на сегодняшний день. Небо и земля как бэ. Да и видеокарты уже по размерам напоминают одну плойку, а не те обрезки, на которых мы мафию 2 запускали.
А вот то, что многие разрабы забивают болты на дальнейшую оптимизацию своих поделок - вот это беда.
да сколько можно уже этого бреда про разные конфиги пк, это сраная чушь, у нас два производителя процессоров амд и интел, которые различаются по мощности и все, оперативка в которой играет роль только пропускная способность, какой производитель? да насрать, без разницы... и два вида видюх амд и нвидиа, которые также различаются только по мощности и все ... все конфиги это амд-амд, амд-нвидиа, интел-амд, интел-нвидиа, да и то по факту роляют только драйвера на видюхи
И миллиард засранный торрентами систем с триллионами настроек.
Сразу видно дилетанта, что компы никогда не собирал и не тестировал их каждый в разных играх. Там вариаций масса может быть, и 2 одинаковых компа могут работать по - разному у разных людей, в зависимости от уровня iq каждого, психической уравновешенности, аккуратности и соблюдении ПК-гигиены. Потому как есть масса людей, которые считают, что раз они купили мощный ПЕК, то проц можно не смазывать, пыль не убирать, веник не чистить от мусора. Есть особые дауны, у которых на 1ТБ венике всего один диск С, а имя пользователя на русском языке. Да я тебе таких примеров могу тонну привести. Не той стороной планку памяти молотками вставляют и удивляются. Ломают ножки на процессоре. Кулер охлаждения включают не в тот порт и он не работает. А потом когда такие приносят тебе комп и чуть ли не пинают его от злости, что он не включается - до тебя начинают доходить определённые истины о двуногих. Так что если там, где 1000, ты видишь всего 2 - у тебя очень серьёзные и большие проблемы во всех твоих сферах жизни, гедонист)))
делитант тут только ты, чел, криворукость сборки это вина самого потребителя, а не вина самого железа, мы тут как бы не об этом говорим
Патч полное фуфло, судя по "исправлениям".
школота схавает))) дай бог ихние компы сгорят!
То есть всё ок с игрой у них
Ну да тролли же орали чтобы сё у них норм, ну получаем что получаем, если быть ещё короче надо 5090 ждать.
При чем тут тролли, у людей в связке i5 десятого поколения и 2060 картой идёт без проблем и 16озу, а у многих с более продвинутыми железками какие то проблемы. Я лично жду патчи когда в 4 к смогу на средних в 60 фпс играть. Если вообще время для этого будет.
Ага я вижу как они с этими связками играют.
Почему они, у меня такая связка
у меня игруха работает, все на макс. кроме ландшафта, не тормозит, но одно НО как и прежде это сраные Вылеты!! видео 8700 хавает, а ОЗУ 11 берёт в диспетчере смотрел. Мой итог ниче не поменяли, до этого такие же ресурсы забирала
Ну вот зачем минусить человека? У человека работает, у меня тоже и даже без вылетов. Если у вас не работает это не значит что у всех так!
Что за видеокарта?
Попробуй увеличить файл подкачки, причем этак выставь Гб 40!
GIGABYTE GeForce RTX 3080 TURBO 10G
Такое чувство что на сайте обитают боты которые рандомно ставят минусы и плюсы. Часто разумному объяснению это не поддается
а где патч можно скачать?
только тем кто купил игру :D
на известных торрентах ссылки обычно в последних комментах выкладывают.
Через пару часов на рутрекерах, да и сюда выложат
Файл на проверке, так что скоро можешь здесь скачать.
Вышел патч, когда я уже спать собрался)
Ну, норм, через пару недель вернусь с отпуска, уже более менее можно будет играть.
Обнова го.вно! Когда уже оптимизацию полечат.
классный патч, ждал фикса обзора мышкой, в остальном было более менее сносно, от вылетов не страдал, а получил падение фпс до 25-30 кадров с фризами на полсекунды, и так каждые секунд 15. уж не знаю, патч ли виноват, или дрова от нвидии, которые в патчноуте просили поставить, но это пушка-гонка
мне помог патч,спасибо,джойстик game sir заработал как
Не удивлюсь если они тупо эмуль встроили с которым я на геймсире проходил))))
за пару месяцев допилят. там и погамать можно
уже все прошли, а они патч выкатили, и то наверное как прошлые)
Неё… я жду когда все исправят и не играю
прошли все? вау надо найти все 30 жетонов цикад) а их за одно прохождение не дастать ))) на приставках так было и тут так осталось=)а они нужны для сверх бонуса который будет доступен только на высшей сложке
мне жетоны зачем и сверх сложка?
сюжет прошел, длц прошел и забыл.
это коридор, там делать особо нечего, а набивать жетоны, на любителя.
кто все? сосольщики чтоль 10 лет назад??))) я лично не скачаю ее даже на свой пк пока эти гении все не исправят!!
и побежал коменты свои печатать))) гений...
Мдам, всё как всегда, не научились в игровой индустрии делать игру в релизах - нормальной....
Короче пока в эту помойку играть нельзя, заикания и прочее, только глазам вредить. Кто купил тому наверно обидно, я скачал мне пох, пока откладываем.
пысы Компиляция шла опять, думал без нее, поэтому были заикания, так вроде норм все идет.
дурачкам не докажешь этого!
Так а чем обидно то. Всё равно рано или поздно допилят. Но такого дерьма по оптимизации я давно не видел. Атомику хлопаю стоя
в общем в моём случае от патча у меня прибавилось порядка 10 фпс, и на моей системе которая ремейк 4 резика вытаскивает на ультрах, этот кусок кала стал идти в стабильные 50 фпс. Уже какой никакой успех
На этой неделе еще крупный патч выйдет, разрабы сами говорили, так что не паникуем и ждём.
Мне теперь что новую видеокарту покупать чтоб один раз с трейнером пробежать, с 4 гб видеопамятью не очень играется.
RE4 идёт?
Re4 даже очень хорошо идет я ее уже прошел.
вот это и показатель что над игрой работали люди с руками
Через месяц думаю отпилят и на 4гб
Так 4гб видеопамяти - это уже лет как 5 днище.
Опять 35мб вышел, то на 36мб
Я стимовскую ещё в первый день вернул, скачал репак и радуюсь, все хорошо. Оно видимо как на какой видеокарте. На 6700 xt проблем никаких на версии 1.0.1.6, сам удивился. Уже направляюсь в Соплейксити, в поисках цикад. Потерпите, все вам обновят.
Спасибо за спойлер
Ой, сорри бро
Спойлер к игре 10 летней давности, ясно
Что тебе ясно? Она на Пк когда вышла? Нах мне знать сюжет игры которая не выходила на платформе?
Nvidia драва новые выкатила, попробуйте может есть шанс без вылетов
Это хорошо, что разработчики начали выпускать патчи. Но меня все устраивает в v1.0.1.6, подожду, пока следующих обновлений.
играю после установки 531.58 полет нормальный, такое впервые!!
фпс стабильней стал?
да он и был 60 чётко, просто вылетала постоянно через нес. мин, теперь все норм. без вылетов 3 часа играю похоже зеленые за этих рукажопов работу провели
Поюзал я новые дрова и новый патч и это п***ец. Теперь фпс с 60-70 с DLSS качество упал до 40, теперь только с DLSS баланс есть более менее 60 фпс да и то в некоторых моментах все равно просадки до 40 фпс так и остались. Зато вылеты да, прекратились. А еще появились странные артефакты. Это либо текстурки либо тени, хз теперь имеют какую то сетку. На воде это прекрасно видно. В общем эту ср*нь еще патчить и патчить.
Если что мой ПК в профиле.
Этот эффект присутствует только при включении DLSS. Если тебя эта проблема не беспокоит то играть можно.
Понял, но вопрос с фпс это не решает. После новых дров(хотфикса) и патча фпс сильно просел. Материться хочется на разработчиков.
Да, я тебя понимаю. Но пока что я сижу на драйверах 531.41, а новый патч не ставил, версия игры v1.0.1.6.
Авторитетно заявляю - на gtx1080 всё отлично идёт. Версия из магазина хатаба, с фиксами
У меня на 1080ti все очень печально.
у меня за 15 часов только 1 вылет, на ультра-высоких в среднем повсеместно 40-50 фпс с редкими проседами до 30, крупных багов вообще не было, только пропадание карты й теней у книжек или движение подсказки вместе с рассматриваемым объектом
40-50 фпс с просадками до 30 это не отлично.
ну, относительно. Это и близко не "печально" при условии околоультранастроек и без багов/вылетов
Играю в версию 1.0.1.0, пока никаких проблем не было, дошёл до снайперки на 3 этаже. i5 11400f, 3060, ОЗУ 32, всё на высоких, DLSS качество, 2560х1440, FPS 60-70.
Хочу спросить у тебя, а как там обстоят дела с нагрузкой и температурой на ЦПУ и ГПУ в 1.0.1.0?
ГПУ всегда нагрузка 99-100%, как и во всех новых играх на высоких, ЦПУ ~60% температуры ГПУ 65, ЦПУ 55. Видюха простая MSI Ventus 2X, небольшой разгон по памяти и андервольт. На проце водянка Deep Cool 240.
Я так понял, что нужно ждать уйму патчей, чтобы разработчики исправили этот недуг с высокой нагрузкой на ЦПУ и ГПУ. Тут такое ощущение, будто запускаешь игру на эмуляторе PS5. По-моему там у разработчиков стоят насовские ПК.
высокая нагрузка на цпу при компиляции.
в игре от 30 до 80 нагрузка, 80 кратковременно в некоторых сценах.
на моем 11700к и ls720 при компиляции выше 58 градусов не было, после компиляции 42 +-.
При сбалансированной системе на ГПУ и должна быть такая нагрузка, он выкладывается полностью. А играется нормально, практически нет падений FPS и статоров. Так что пока патчи не скачиваю)
Каких то ухудшений фпс с этим патчем не заметил. Все так же в пределах 60-70фпс на высоких в фул хд, в нативном разрешении, дрова амд 23.4.1 типо *под игру* ОЗУ правда стала меньше кушать было 23-25, стало 18-21 гиг
Блин, реально кадров стало меньше. В дополнении Оставшиеся позади, в торговом центре стало 56
я так понял , что еще ждать и ждать , грустно . Пока перепрохожу Deys G
Жди я вчера играла уже без вылетов и прогрузок ) ни кружка больше нету ни фразы подождите пожалуйста ))) 6 часов проиграла без проблем))))а ты жди
откуда вы такие вылазиете? сами разработчики говорят что игра неоптимизированная для пк и патчи врядли помогут, а оно пишет тут что играет нормально)) клоуны малолетние))
Клоуны те, кто пытаются играть в неё на 1050ti/1060/1650 и тому подобных по производительности карточках и ноют, что у них просадки и фризы. Эта игра показала не только то, что IG накосячила, но и то, что у львинной доли игроков компы годами не обновляются, а те в свою очередь требуют чтобы оптимизация позволяла играть на максимальном пресете с высоким FPS.
Комп нормальный купи уже а потом сам лезь с советами клоун малолетний. Игра и без патчей на релизе шла отлично. Только у неадекватов всяких на калькуляторах были проблемы или любителей торрентов с засранными системами.
ахахахахах,ок i7 10700k rtx 3080 ti 32 gb. и вылеты идут проц на 100% пашет, малолетний клоун как раз тут ты которому мамаша с папашей комп купили!
фигня какая-то
как на счет запустить на i7 2600k ? есть шанс у динозавра ? ( видяха гтх1070)
есть, у людей и на слабее процах идет.
не хочет, повисит в процессах пару секунд и все( торрент, не лицуха)
дрова свежие?
516.94
"Исправлена ошибка, из-за которой входные данные стика контроллера Xbox ошибочно считывались как нули в течение коротких периодов времени." вот за это можно и + поставить, у меня тупо не работал Геймпад в этой игре, а сейчас норм.
Кто-нибудь пробовал? Можно качать, или ещё подождать?
Поставил патч 1.0.1.7, снес папку psolib, запустил игру. Компиляция шейдеров за 20 минут добралась до 85% (в прошлый раз 23% за час). Проц хоть и на 100% но температура в районе 70 держится, а до патча было около 90
Ну и жуть, даже интересно сколько проживут комплектующие у такой прокладки...
Этот патч мне улучшил только быстрый запуск игры но не компиляцию.
Обновил драйвер нвидиа, накатил патч, вылеты так же остались. Проверял на ультра настройках.
Короче проверил этот патч с установленным драйвером. Как было так и осталось. Если что я про амдешный драйвер там новый вышел.
вот теперь такая беда на карте 3070ti
Последние драйвера решают проблему неправильных альфа-текстур.
это на последнем)
а не все норм
А можно поинтересоваться, что за оверлей для мониторинга вы используете?
встроеный в игру, в настройках изображения посмотри
Поздно я уже прошёл и перепроходить в ближайшие года 3 не буду, сюжет узнал а больше там делать нечего.
Думаю за это время на ПК выйдет вторая часть, будет повод перепройти.
Всё зависит от моей забывчивости, чем быстрее сюжет подзабудется тем быстрей перепройду)))
самый вкусный патч, который, не чего не делает, вам в лентУ)))
что вкусили все прелести )))
Как я уже говорил на патче 1.0.1.6 - эта игра не использует текстуры превышающие 6 ГБ видеопамяти. Иначе как объяснить, что в этой игре картинка немногим лучше, чем в U4 и на моих 8 ГБ с перегрузом в 12 ГБ (Я выставил полностью всё на ультра) - игра идёт точно также плавно, как и при настройках не превышающих 8 ГБ??? Единственная разница, что на ультра текстуры почётче.
Лок у меня на 60 fps, разрешение 2560x1440
Конфигурация ПК в профиле.
На точно таком же, но с картой 1070ti игра идёт точно также, но при локе 60 FPS 1920х1080
Если поставить на ультра - фризов нет вообще. Просадок с 60 - также нет. Но сильно шумят кулера, как будто на ферме и загрузка оперативы и ЦП на 70%
Так и знал, что требования были высосаны из пальца, а распиаренные текстуры для карт в 12-16 ГБ - обычным маркетингом.
Вот если бы это всё было Fallout-ом 5-м в открытом мире, бесшовном и все текстуры открытого мира были вот такими - я бы молчал в ужасе в тряпочку, а так....пфффф и снова всех нипёли и снова всем в уши наклали...
будь добр запили короткий ролик, с показом ультра настроек на 1070ti и показом этой видюхи в меню (это всё в меню игры есть) ну и результат в игре на 60 фпс.
да и 3070 с фулультра на 2к дающих 60 залоченых неплохо было бы посмотреть
Запили??? Тут чат позволяет загружать видосы или тебе пойдёт на гугл диске?
Я сразу запилю на самом ущербном компе. Чтобы ты понимал, насколько у тебя кривые руки
Спокойно ролики с ютуба загружаются
И это при !!!16Гб!!! оперативы с видюхой !!!GTX 1070ti!!!
Когда я запускал её без патчей при таких же параметрах, то на максах она игралась минут 30 и вылетала. При патче 1.0.1.6 - всё стабилизировалось, но нагрузка на всё была в районе 70%
А на патче 1.0.1.7 сам всё видишь
Так что да, очень многое зависит от прямых рук, правильного полёта мысли сборщика ПК
и соблюдения банальных правил гигиены, как на винте, так и в корпусе
И я это всё к тому, что там нет и никогда не было никаких текстур на более чем 6, ну максимум 7 ГБ
Был бы это бесшовный фоллаут с открытым миром при таких текстурах, я бы молчал
для наглядности моя просьба
ну как нет просадок 0_0. у тебя на фул ультрах 41, даже падало до 39. даже на видео видно как тормозить начало. зачем смуту наводить - фулультра, просадок нет, фризов нет, 60 фпс. скорее всего через мин 10-15 вылет с игры. Я ведь знал что так оно и будет.
так же как и про 2й твой комп, я охотно верю что у тебя всё норм до того момента когда ты говоришь про фулультру в 2к и стабильных фпс. у тебя 8gb видюха.
на заметку - прочитай предупреждение игры, внимательно прочитай. - если её загрузка превышает рекомендованный уровень, возможно снижение качества графики.
возможно это ответ. возможно иногда не стоит прыгать выше головы.
на i5-7500 + 3060 12gb все ок, ни тормозов не лагов не замечаю, игруха жрёт 11гб видеопамяти, в фулл хд на максималках работает в 53-60 кадров, играю и не напрягаюсь