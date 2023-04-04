The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 056 оценок

Вышел патч v1.0.1.7 для ПК-версии The Last of Us Part I

©
monk70

Разработчики из Naughty Dog, как и обещали, выпустили новый патч для ПК-версии The Last of Us Part I. Обновление включает исправления пользовательского интерфейса, непреднамеренного поведения персонажей (как играбельных, так и NPC) и многое другое. Оно также содержит дополнения к диагностической поддержке.

Мы в Naughty Dog и наши партнеры в Iron Galaxy внимательно следим за отчетами игроков, чтобы поддерживать будущие улучшения и исправления. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выпускаемые будущие обновления.

Для игроков, использующих видеокарты NVIDIA 30-й серии, разработчики настоятельно рекомендуют обновить драйвер GeForce Hotfix до версии 531.58, который исправляет случайный вылет игры на графических процессорах серии GeForce RTX 30.

  • Исправлена ошибка, из-за которой входные данные стика контроллера Xbox ошибочно считывались как нули в течение коротких периодов времени.
  • Исправлена ошибка, из-за которой функция «Восстановить значения по умолчанию» в меню «Графика» в разделе «Настройки» могла сделать неправильный выбор.
  • Исправлена ошибка, из-за которой мониторы производительности HUD могли влиять на производительность при включении.
  • Исправлена ошибка, из-за которой мог произойти сбой при использовании [ALT+ENTER] для переключения между полноэкранным и оконным режимами.
  • Исправлена ошибка, из-за которой мог произойти сбой памяти при переходе от конца игры к титрам.
  • Исправлена ошибка, которая могла вызвать сбой при запуске игры.
  • Добавлены дополнительные журналы отчетов о сбоях, чтобы предоставить разработчикам дополнительную информацию.
  • Добавлена новая функция, при которой пользователям будет предложено включить дополнительные инструменты диагностики графического процессора после сбоя, связанного с графическим процессором (необязательно и доступно только для текущего игрового сеанса).
ПК Обновления
83
257
Последние посты по игре The Last of Us: Part 1
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Хороший ход
Хороший ход
Рейтинг The Last of Us Part 1 в Steam постепенно начинает улучшаться благодаря обновлениям
Рейтинг The Last of Us Part 1 в Steam постепенно начинает улучшаться благодаря обновлениям
Комментарии: 257
Ваш комментарий
InboxM

Как и предполагалось патч пустой. Самое страшное, что над "исправлениями" работают Iron Galaxy. Не смешно.Только вдумайтесь, в который раз, "разработчики" внедряют в свой мусорный порт, диагностические инструменты. Вы успешно наняли себя бетатестерами,господа игроки.За свои денюжки.

96
mongol312

ну кто за денежки, а кто-то и просто скачал))

56
InboxM mongol312

А кто то просто удалил,в том числе и я не дождавшись компиляции шейдеров.Что Анчартеды, что это, мусорные порты. Days Gone лучший порт Sony на пк, где не было вообще никаких проблем у большинства игроков .

42
mongol312 InboxM

ну у него тоже были проблемы на старте. Но не такие глобальные, конечно. А что с Анчартед, я вроде запускал его, не припомню там проблем.

13
KARTE3 mongol312

По сравнению с этим, там была идеальная игра. Так же как и анчартед

14
SewAwOw

Ничего страшного, исправят. Им найти доги ведь помогают.

-3
Guldan_1

Отличный патч, который никак не связан с оптимизацией игры, спасибо, играем дальше с фризами и вылетами.

59
Dok Rolf

Да ниче не фризит и не вылетает, хватит на старом хламе играть с кривой виндой!

-34
martin32 Dok Rolf

При чем здесь старый хлам? Ты системки видел? У меня проц соответствует, карточка даже выше и на много, но играть не получается.

7
Truandale Dok Rolf

Чел, а каким тогда должно быть "железо", если на ПК, удовлетворяющим системные требования, игра тормозит и дёргается?

5
alexlex

Я тоже что то в описании не заметил слово Оптимизация, а только то что "И так сойдёт.."

1
Arkh NT Dok Rolf

Док, ты как раз таки ЛОХ. Это бизнес, они спецом делают завышенные требования, чтобы пидары из нвидиа продавали свои карты. У рокстара явно не учатся ничему. Надо заставлять их оптимизировать, а не ложиться под дудку.

0
kurskiy
будут включены в регулярно выпускаемые будущие обновления

Дорожная карта патчей будет? :)

27
Anefion

пару штук ещё выпустят, а потом скажут, что сами юзеры виноваты, что в их адрес сыпались угрозы, поэтому больше они патчи делать не будут.

25
jenia777

Да. Лесом, лесом и н..уй

0
KARTE3

"Мы в Naughty Dog и наши партнеры в Iron Galaxy внимательно следим за отчетами игроков, чтобы поддерживать будущие улучшения и исправления." и поэтому мы выкатываем бесполезный патч, ведь все равно наверное все прошли игру, че нам заморачиваться.

Я просто хз как еще это объяснить...

26
Lego242242

Хз как объяснить твой бесполезный пост. Есть сони, которой плевать на то, что ты не успел к концу сериала, им нужно сейчас. Вот и гуано

0
KARTE3 Lego242242

Вот именно, что им плевать. Причем здесь конец сериала я не понял, что им нужно сейчас тоже и что такое гуано, мы видимо на разных диалектах разговариваем. На русский будь любезен перевести

0
Lego242242 KARTE3

Сони хотела на хайпе сериала подать игру без рекламы за 100500 миллионов и заработать кучу бабла, а разработчики похоже не были готовы к такому повороту событий. А гуано это помет морских птиц или летучей мыши из "Эйс Вентуры"

0
Medya power

Мда патч не о чем господа

13
SewAwOw

Об этом было известно заранее.

2
dark887

Отличный патч, фпс упал с 110 до 70

9
Игорь Маленик

Такая же фигня, только с 60-75 до 40-50. Хороший патч.

2
Роман_22

i7-10700 16 gb RTX 3070 после патча стало 30 фпс! че за патч писец

6
Edward2777

Мда ..жесть.. а что по настройкам графы?

0
Edward2777 Edward2777

У меня 30 в 4к

0
Death to the Nazis

😂

0
Sneaky Pete

Шикарный патч

0
FlexGum

Жесть. После таких патчей патчить надо

1
Джоэл Миллер

Вылеты также остались и волосы у всех как солома, патч абсолютно ничего не изменил!

6
Kokoprime1991

разработчики настоятельно рекомендуют обновить драйвер GeForce Hotfix до версии 531.58

-_-

Ну пусть дадут денег, я пойду куплю 2й кампуктер и установлю чисто драйвера под эту игру , ибо ВСЁ другие продукты этот драйвер наглухо ломает(в том или ином месте), а игра вообще того не стоит, вначале Я настоятельно рекомендую, вправить руки тем кто занимался портом, а потом чет там советовать ....

6
Sneaky Pete

Поддерживаю. Этот драйвер очень проблемный и не стоит ломать систему ради неоптимизированного гоуна

2
FlexGum

Это больше на хотфикс похоже, чем на обычный патч

5
Леха Сокол

Ну да вродь и писали что хот фикс ко вторнику подкатят , крупный патч позднее . Вот ток когда ?

2
Maksim_33rus Леха Сокол

в пятницу патч

2
Sneaky Pete Леха Сокол

Там же было написано чёрным по белому - большой патч в пятницу

0
Никита Дроздоv

Ховно а не патч

5
AlekseiP

криворукие !!!!!!!!!! Больше слов нет!!!!!! Я смотрю последнее время вообще разработчики забивают болт на оптимизацию

5
Sneaky Pete

чую полгода минимум ждать от этих криворуких кусков г… надо из Стима убрать игру - чтобы им не повадно было.

5
Den558

А рывки при повороте мышкой исправили, даже когда игра идет в 60 кадров?

4
JIoMTuK

них*ра не исправили, больше всего этого ждал, остальное худо бедно устраивало. и обещали в сегодняшнем патче это исправить, в итоге ни в патчноуте этого нет, ни по факту в игре лучше не стало. я заманался ждать, пока они разродятся, пошел проходить на пс4 про... полгода назад купил ее, в ластуху специально не играл, потому что знал, что в марте выйдет на лучшей платформе, хотел тут пройти, видно, не судьба...

5
CT3H JIoMTuK

Старую версию пошёл проходить?..

Нууу, знаешь….

0
JIoMTuK CT3H

а что делать) я уже задолбался ждать. хотя вру, подожду еще до пятницы, там обещают крупный патч, но что то уже слабо верится, что игра нормально заработает. а на плойке, ну да, старая версия, графика ущербная в сравнении с пк, зато идет стабильно в 60 кадров без фризов и дропов фпс. я, конечно, люблю графен, но еще больше я люблю стабильные 60 кадров и плавную картинку

0
medusious

ну ждем до пятницы, надеюсь там действительно будет ПАТЧ

4
Черный Грифон
Исправлена ошибка, которая могла вызвать сбой при запуске игры.

Это сильно. Очень впечатлен. Игру реально не тестили? Вообще не запускали на ПК? Я даже пиратку не скачивал, просто охереваю с такой позиции. И который раз убеждаюсь, что не стоит брать игры на релизе. Дорого и сыро. Нет смысла.

4
Denn132

И Denuvo не нужно даже кто купил играть нормально не может :)

6
saa0891

Я так понимаю качать репак всё ещё нет смысла и надо ждать нормальный патч.

4
mongol312

зависит от твоей системы. У кого-то все летает, у кого-то нет.

0
RSV_GAMER_1987 mongol312

че это за игра такая чтобы на i7 10700k. и rtx 3080ti. 32gb.в 1920на1080 она вылетала, там че графон охренеть какой я непойму.почему она проц так жрет? короче это маркетинговый ход походу просто что бы глупые бежали покупать железо новое так как пендосам бабки чейчас ой как нужны!!! удачи в этой помойке всем умалишенным!

0
mongol312 RSV_GAMER_1987

вот такая оптимизация, ху.е. Ты вот охреневаешь, что она твой 10700к жрет в 1080р, а я в шоке, что она нормально идет на моем 9400)) Понял? Эта игра по своим реальным требованиям не мощнее РДР2, но разрабы так намудрили, что она начинает жрать тем больше, чем мощнее система. У людей на 4090 в 4K не держит 60 фпс с включ. ДЛСС, о чем ты говоришь.

0
Eclair_93

И это все? Серьезно?

3
samxxx335

для сравнения RE4 прохожу НГ+ и всё хорошо и спокойно, ОЗУ хавает прим 3500, видео 6600 прим, играю 1920/1080 с РТХ и всё на макс. кроме масштабирования - выставлено100%

3
SpyZ3R

на 1080 нет rtx

-9
POLKOVNIK2005 SpyZ3R

Это он имел ввиду разрешение FHD

7
samxxx335 SpyZ3R

это разрешение, не видюха

4
L1no SpyZ3R

Ну вообще-то есть, программная:)

0
samxxx335 L1no

я диспетчером пользуюсь, устраивает

0
Деиман

Да все, надо смириться уже, если и будут изменения то уже незначительные.

3
KyHeM

От этих товарищей, еще минимум, как 3 месяца ждать более менее нормальный патч. Достаточно вспомнить бэтса 2015...

Спойлер
3
Джонни ди

люди уже несколько лет покупают доступ чтобы протестировать игру, это гениально) а разрабы или издатель сэкономили на тестировщиков

3
Andrew Nash

Скажу в их защиту только то, что самый лучший тест может получиться исключительно на минимум 10000-100000 разных ПК-конфигураций. А где их столько взять, для тестирования одной игры??
Так что, если сейчас игры выпускают в бетатесте - это нормально и логично, для меня во всяком случае. Не нужно просто сравнивать мохнатые 2010-е, где игры уже похожи на тетрис - с графикой на сегодняшний день. Небо и земля как бэ. Да и видеокарты уже по размерам напоминают одну плойку, а не те обрезки, на которых мы мафию 2 запускали.
А вот то, что многие разрабы забивают болты на дальнейшую оптимизацию своих поделок - вот это беда.

-7
EvilRabbit Andrew Nash

да сколько можно уже этого бреда про разные конфиги пк, это сраная чушь, у нас два производителя процессоров амд и интел, которые различаются по мощности и все, оперативка в которой играет роль только пропускная способность, какой производитель? да насрать, без разницы... и два вида видюх амд и нвидиа, которые также различаются только по мощности и все ... все конфиги это амд-амд, амд-нвидиа, интел-амд, интел-нвидиа, да и то по факту роляют только драйвера на видюхи

1
Serpentrage EvilRabbit

И миллиард засранный торрентами систем с триллионами настроек.

-1
Andrew Nash EvilRabbit

Сразу видно дилетанта, что компы никогда не собирал и не тестировал их каждый в разных играх. Там вариаций масса может быть, и 2 одинаковых компа могут работать по - разному у разных людей, в зависимости от уровня iq каждого, психической уравновешенности, аккуратности и соблюдении ПК-гигиены. Потому как есть масса людей, которые считают, что раз они купили мощный ПЕК, то проц можно не смазывать, пыль не убирать, веник не чистить от мусора. Есть особые дауны, у которых на 1ТБ венике всего один диск С, а имя пользователя на русском языке. Да я тебе таких примеров могу тонну привести. Не той стороной планку памяти молотками вставляют и удивляются. Ломают ножки на процессоре. Кулер охлаждения включают не в тот порт и он не работает. А потом когда такие приносят тебе комп и чуть ли не пинают его от злости, что он не включается - до тебя начинают доходить определённые истины о двуногих. Так что если там, где 1000, ты видишь всего 2 - у тебя очень серьёзные и большие проблемы во всех твоих сферах жизни, гедонист)))

-3
EvilRabbit Andrew Nash
Сразу видно дилетанта

делитант тут только ты, чел, криворукость сборки это вина самого потребителя, а не вина самого железа, мы тут как бы не об этом говорим

-1
ssvsergey

Патч полное фуфло, судя по "исправлениям".

3
RSV_GAMER_1987

школота схавает))) дай бог ихние компы сгорят!

-3
Xplitx

То есть всё ок с игрой у них

1
jax baron

Ну да тролли же орали чтобы сё у них норм, ну получаем что получаем, если быть ещё короче надо 5090 ждать.

0
Death to the Nazis jax baron

При чем тут тролли, у людей в связке i5 десятого поколения и 2060 картой идёт без проблем и 16озу, а у многих с более продвинутыми железками какие то проблемы. Я лично жду патчи когда в 4 к смогу на средних в 60 фпс играть. Если вообще время для этого будет.

0
jax baron Death to the Nazis

Ага я вижу как они с этими связками играют.

1
Death to the Nazis jax baron

Почему они, у меня такая связка

0
samxxx335

у меня игруха работает, все на макс. кроме ландшафта, не тормозит, но одно НО как и прежде это сраные Вылеты!! видео 8700 хавает, а ОЗУ 11 берёт в диспетчере смотрел. Мой итог ниче не поменяли, до этого такие же ресурсы забирала

1
Edward2777

Ну вот зачем минусить человека? У человека работает, у меня тоже и даже без вылетов. Если у вас не работает это не значит что у всех так!

2
Edward2777

Что за видеокарта?

0
Edward2777

Попробуй увеличить файл подкачки, причем этак выставь Гб 40!

-4
samxxx335 Edward2777

GIGABYTE GeForce RTX 3080 TURBO 10G

0
MC Ghosts Edward2777

Такое чувство что на сайте обитают боты которые рандомно ставят минусы и плюсы. Часто разумному объяснению это не поддается

-1
алекс767

а где патч можно скачать?

1
todamad

только тем кто купил игру :D

-5
ГАЗ-М20

на известных торрентах ссылки обычно в последних комментах выкладывают.

2
Edward2777

Через пару часов на рутрекерах, да и сюда выложат

0
POLKOVNIK2005

Файл на проверке, так что скоро можешь здесь скачать.

0
Death to the Nazis

Вышел патч, когда я уже спать собрался)

1
pudovik17

Ну, норм, через пару недель вернусь с отпуска, уже более менее можно будет играть.

1
0Lion0

Обнова го.вно! Когда уже оптимизацию полечат.

1
JIoMTuK

классный патч, ждал фикса обзора мышкой, в остальном было более менее сносно, от вылетов не страдал, а получил падение фпс до 25-30 кадров с фризами на полсекунды, и так каждые секунд 15. уж не знаю, патч ли виноват, или дрова от нвидии, которые в патчноуте просили поставить, но это пушка-гонка

1
torn22

мне помог патч,спасибо,джойстик game sir заработал как

1
tvorog8088

Не удивлюсь если они тупо эмуль встроили с которым я на геймсире проходил))))

0
7fps

за пару месяцев допилят. там и погамать можно

1
Sprintin

уже все прошли, а они патч выкатили, и то наверное как прошлые)

1
Sneaky Pete

Неё… я жду когда все исправят и не играю

2
Relaxy

прошли все? вау надо найти все 30 жетонов цикад) а их за одно прохождение не дастать ))) на приставках так было и тут так осталось=)а они нужны для сверх бонуса который будет доступен только на высшей сложке

0
Sprintin Relaxy

мне жетоны зачем и сверх сложка?

сюжет прошел, длц прошел и забыл.

это коридор, там делать особо нечего, а набивать жетоны, на любителя.

2
RSV_GAMER_1987

кто все? сосольщики чтоль 10 лет назад??))) я лично не скачаю ее даже на свой пк пока эти гении все не исправят!!

-2
RSV_GAMER_1987 Sprintin

и побежал коменты свои печатать))) гений...

-3
Rush_2020

Мдам, всё как всегда, не научились в игровой индустрии делать игру в релизах - нормальной....

1
sublustr

Короче пока в эту помойку играть нельзя, заикания и прочее, только глазам вредить. Кто купил тому наверно обидно, я скачал мне пох, пока откладываем.

пысы Компиляция шла опять, думал без нее, поэтому были заикания, так вроде норм все идет.

1
RSV_GAMER_1987

дурачкам не докажешь этого!

-2
_noMercy

Так а чем обидно то. Всё равно рано или поздно допилят. Но такого дерьма по оптимизации я давно не видел. Атомику хлопаю стоя

0
Rust cereal

в общем в моём случае от патча у меня прибавилось порядка 10 фпс, и на моей системе которая ремейк 4 резика вытаскивает на ультрах, этот кусок кала стал идти в стабильные 50 фпс. Уже какой никакой успех

1
DOBRO555

На этой неделе еще крупный патч выйдет, разрабы сами говорили, так что не паникуем и ждём.

1
Denn132

Мне теперь что новую видеокарту покупать чтоб один раз с трейнером пробежать, с 4 гб видеопамятью не очень играется.

0
samxxx335

RE4 идёт?

1
Denn132 samxxx335

Re4 даже очень хорошо идет я ее уже прошел.

2
samxxx335 Denn132

вот это и показатель что над игрой работали люди с руками

5
Edward2777

Через месяц думаю отпилят и на 4гб

0
vedmike

Так 4гб видеопамяти - это уже лет как 5 днище.

-1
EvgeniiV

Опять 35мб вышел, то на 36мб

0
zjkjt
0
Edward2777

Я стимовскую ещё в первый день вернул, скачал репак и радуюсь, все хорошо. Оно видимо как на какой видеокарте. На 6700 xt проблем никаких на версии 1.0.1.6, сам удивился. Уже направляюсь в Соплейксити, в поисках цикад. Потерпите, все вам обновят.

0
vedmike

Спасибо за спойлер

-1
Edward2777 vedmike

Ой, сорри бро

1
Mystic_Fox vedmike

Спойлер к игре 10 летней давности, ясно

-2
vedmike Mystic_Fox

Что тебе ясно? Она на Пк когда вышла? Нах мне знать сюжет игры которая не выходила на платформе?

0
samxxx335

Nvidia драва новые выкатила, попробуйте может есть шанс без вылетов

0
Mr_Dude090

Это хорошо, что разработчики начали выпускать патчи. Но меня все устраивает в v1.0.1.6, подожду, пока следующих обновлений.

0
samxxx335

играю после установки 531.58 полет нормальный, такое впервые!!

0
termiks05

фпс стабильней стал?

0
samxxx335 termiks05

да он и был 60 чётко, просто вылетала постоянно через нес. мин, теперь все норм. без вылетов 3 часа играю похоже зеленые за этих рукажопов работу провели

0
Игорь Маленик

Поюзал я новые дрова и новый патч и это п***ец. Теперь фпс с 60-70 с DLSS качество упал до 40, теперь только с DLSS баланс есть более менее 60 фпс да и то в некоторых моментах все равно просадки до 40 фпс так и остались. Зато вылеты да, прекратились. А еще появились странные артефакты. Это либо текстурки либо тени, хз теперь имеют какую то сетку. На воде это прекрасно видно. В общем эту ср*нь еще патчить и патчить.

Если что мой ПК в профиле.

0
Mr_Dude090

Этот эффект присутствует только при включении DLSS. Если тебя эта проблема не беспокоит то играть можно.

0
Игорь Маленик Mr_Dude090

Понял, но вопрос с фпс это не решает. После новых дров(хотфикса) и патча фпс сильно просел. Материться хочется на разработчиков.

1
Mr_Dude090 Игорь Маленик

Да, я тебя понимаю. Но пока что я сижу на драйверах 531.41, а новый патч не ставил, версия игры v1.0.1.6.

0
Pebbles

Авторитетно заявляю - на gtx1080 всё отлично идёт. Версия из магазина хатаба, с фиксами

0
JEKABRAZZ

У меня на 1080ti все очень печально.

1
Pebbles JEKABRAZZ

у меня за 15 часов только 1 вылет, на ультра-высоких в среднем повсеместно 40-50 фпс с редкими проседами до 30, крупных багов вообще не было, только пропадание карты й теней у книжек или движение подсказки вместе с рассматриваемым объектом

0
JEKABRAZZ Pebbles

40-50 фпс с просадками до 30 это не отлично.

0
Pebbles JEKABRAZZ

ну, относительно. Это и близко не "печально" при условии околоультранастроек и без багов/вылетов

0
valkar24

Играю в версию 1.0.1.0, пока никаких проблем не было, дошёл до снайперки на 3 этаже. i5 11400f, 3060, ОЗУ 32, всё на высоких, DLSS качество, 2560х1440, FPS 60-70.

0
Mr_Dude090
Играю в версию 1.0.1.0, пока никаких проблем не было

Хочу спросить у тебя, а как там обстоят дела с нагрузкой и температурой на ЦПУ и ГПУ в 1.0.1.0?

1
valkar24 Mr_Dude090

ГПУ всегда нагрузка 99-100%, как и во всех новых играх на высоких, ЦПУ ~60% температуры ГПУ 65, ЦПУ 55. Видюха простая MSI Ventus 2X, небольшой разгон по памяти и андервольт. На проце водянка Deep Cool 240.

1
Mr_Dude090 valkar24

Я так понял, что нужно ждать уйму патчей, чтобы разработчики исправили этот недуг с высокой нагрузкой на ЦПУ и ГПУ. Тут такое ощущение, будто запускаешь игру на эмуляторе PS5. По-моему там у разработчиков стоят насовские ПК.

0
Sprintin Mr_Dude090

высокая нагрузка на цпу при компиляции.

в игре от 30 до 80 нагрузка, 80 кратковременно в некоторых сценах.

на моем 11700к и ls720 при компиляции выше 58 градусов не было, после компиляции 42 +-.

0
valkar24 Mr_Dude090

При сбалансированной системе на ГПУ и должна быть такая нагрузка, он выкладывается полностью. А играется нормально, практически нет падений FPS и статоров. Так что пока патчи не скачиваю)

1
SkrepcH

Каких то ухудшений фпс с этим патчем не заметил. Все так же в пределах 60-70фпс на высоких в фул хд, в нативном разрешении, дрова амд 23.4.1 типо *под игру* ОЗУ правда стала меньше кушать было 23-25, стало 18-21 гиг

0
Jarvis666

Блин, реально кадров стало меньше. В дополнении Оставшиеся позади, в торговом центре стало 56

0
DedaSlava

я так понял , что еще ждать и ждать , грустно . Пока перепрохожу Deys G

0
Relaxy

Жди я вчера играла уже без вылетов и прогрузок ) ни кружка больше нету ни фразы подождите пожалуйста ))) 6 часов проиграла без проблем))))а ты жди

-2
RSV_GAMER_1987 Relaxy

откуда вы такие вылазиете? сами разработчики говорят что игра неоптимизированная для пк и патчи врядли помогут, а оно пишет тут что играет нормально)) клоуны малолетние))

-4
Jarvis666 RSV_GAMER_1987

Клоуны те, кто пытаются играть в неё на 1050ti/1060/1650 и тому подобных по производительности карточках и ноют, что у них просадки и фризы. Эта игра показала не только то, что IG накосячила, но и то, что у львинной доли игроков компы годами не обновляются, а те в свою очередь требуют чтобы оптимизация позволяла играть на максимальном пресете с высоким FPS.

0
Serpentrage RSV_GAMER_1987

Комп нормальный купи уже а потом сам лезь с советами клоун малолетний. Игра и без патчей на релизе шла отлично. Только у неадекватов всяких на калькуляторах были проблемы или любителей торрентов с засранными системами.

-4
RSV_GAMER_1987 Serpentrage

ахахахахах,ок i7 10700k rtx 3080 ti 32 gb. и вылеты идут проц на 100% пашет, малолетний клоун как раз тут ты которому мамаша с папашей комп купили!

-4
SaintsFlot

фигня какая-то

0
oleglogan111

как на счет запустить на i7 2600k ? есть шанс у динозавра ? ( видяха гтх1070)

0
mongol312

есть, у людей и на слабее процах идет.

1
oleglogan111 mongol312

не хочет, повисит в процессах пару секунд и все( торрент, не лицуха)

0
mongol312 oleglogan111

дрова свежие?

0
oleglogan111 mongol312

516.94

0
WAMAI1

"Исправлена ошибка, из-за которой входные данные стика контроллера Xbox ошибочно считывались как нули в течение коротких периодов времени." вот за это можно и + поставить, у меня тупо не работал Геймпад в этой игре, а сейчас норм.

0
Scumbria

Кто-нибудь пробовал? Можно качать, или ещё подождать?

0
VitGun

Поставил патч 1.0.1.7, снес папку psolib, запустил игру. Компиляция шейдеров за 20 минут добралась до 85% (в прошлый раз 23% за час). Проц хоть и на 100% но температура в районе 70 держится, а до патча было около 90

0
Azanty

Ну и жуть, даже интересно сколько проживут комплектующие у такой прокладки...

0
Sergey3396

Этот патч мне улучшил только быстрый запуск игры но не компиляцию.

0
Fistash

Обновил драйвер нвидиа, накатил патч, вылеты так же остались. Проверял на ультра настройках.

0
Sergey3396

Короче проверил этот патч с установленным драйвером. Как было так и осталось. Если что я про амдешный драйвер там новый вышел.

0
FURYbushmaster

вот теперь такая беда на карте 3070ti

-1
GayFish

Последние драйвера решают проблему неправильных альфа-текстур.

0
FURYbushmaster GayFish

это на последнем)

2
FURYbushmaster GayFish

а не все норм

0
Игорь Маленик

А можно поинтересоваться, что за оверлей для мониторинга вы используете?

0
Ma1abaR Игорь Маленик

встроеный в игру, в настройках изображения посмотри

0
tvorog8088

Поздно я уже прошёл и перепроходить в ближайшие года 3 не буду, сюжет узнал а больше там делать нечего.

-2
POLKOVNIK2005

Думаю за это время на ПК выйдет вторая часть, будет повод перепройти.

2
tvorog8088 POLKOVNIK2005

Всё зависит от моей забывчивости, чем быстрее сюжет подзабудется тем быстрей перепройду)))

-2
DAMIRON30

самый вкусный патч, который, не чего не делает, вам в лентУ)))

что вкусили все прелести )))

-2
Andrew Nash

Как я уже говорил на патче 1.0.1.6 - эта игра не использует текстуры превышающие 6 ГБ видеопамяти. Иначе как объяснить, что в этой игре картинка немногим лучше, чем в U4 и на моих 8 ГБ с перегрузом в 12 ГБ (Я выставил полностью всё на ультра) - игра идёт точно также плавно, как и при настройках не превышающих 8 ГБ??? Единственная разница, что на ультра текстуры почётче.
Лок у меня на 60 fps, разрешение 2560x1440
Конфигурация ПК в профиле.
На точно таком же, но с картой 1070ti игра идёт точно также, но при локе 60 FPS 1920х1080
Если поставить на ультра - фризов нет вообще. Просадок с 60 - также нет. Но сильно шумят кулера, как будто на ферме и загрузка оперативы и ЦП на 70%

Так и знал, что требования были высосаны из пальца, а распиаренные текстуры для карт в 12-16 ГБ - обычным маркетингом.
Вот если бы это всё было Fallout-ом 5-м в открытом мире, бесшовном и все текстуры открытого мира были вот такими - я бы молчал в ужасе в тряпочку, а так....пфффф и снова всех нипёли и снова всем в уши наклали...

-2
Skorskis
На точно таком же, но с картой 1070ti игра идёт точно также, но при локе 60 FPS 1920х1080. Если поставить на ультра - фризов нет вообще. Просадок с 60 - также нет.

будь добр запили короткий ролик, с показом ультра настроек на 1070ti и показом этой видюхи в меню (это всё в меню игры есть) ну и результат в игре на 60 фпс.

да и 3070 с фулультра на 2к дающих 60 залоченых неплохо было бы посмотреть

0
Andrew Nash Skorskis

Запили??? Тут чат позволяет загружать видосы или тебе пойдёт на гугл диске?

Я сразу запилю на самом ущербном компе. Чтобы ты понимал, насколько у тебя кривые руки

0
Skorskis Andrew Nash

Спокойно ролики с ютуба загружаются

0
Andrew Nash Skorskis
Спойлер

И это при !!!16Гб!!! оперативы с видюхой !!!GTX 1070ti!!!
Когда я запускал её без патчей при таких же параметрах, то на максах она игралась минут 30 и вылетала. При патче 1.0.1.6 - всё стабилизировалось, но нагрузка на всё была в районе 70%
А на патче 1.0.1.7 сам всё видишь
Так что да, очень многое зависит от прямых рук, правильного полёта мысли сборщика ПК
и соблюдения банальных правил гигиены, как на винте, так и в корпусе
И я это всё к тому, что там нет и никогда не было никаких текстур на более чем 6, ну максимум 7 ГБ
Был бы это бесшовный фоллаут с открытым миром при таких текстурах, я бы молчал

0
Skorskis Andrew Nash
На точно таком же, но с картой 1070ti игра идёт точно также, но при локе 60 FPS 1920х1080 Если поставить на ультра - фризов нет вообще. Просадок с 60 - также нет.

для наглядности моя просьба

будь добр запили короткий ролик, с показом ультра настроек на 1070ti и показом этой видюхи в меню (это всё в меню игры есть) ну и результат в игре на 60 фпс.

ну как нет просадок 0_0. у тебя на фул ультрах 41, даже падало до 39. даже на видео видно как тормозить начало. зачем смуту наводить - фулультра, просадок нет, фризов нет, 60 фпс. скорее всего через мин 10-15 вылет с игры. Я ведь знал что так оно и будет.

так же как и про 2й твой комп, я охотно верю что у тебя всё норм до того момента когда ты говоришь про фулультру в 2к и стабильных фпс. у тебя 8gb видюха.

Иначе как объяснить, что в этой игре картинка немногим лучше, чем в U4 и на моих 8 ГБ с перегрузом в 12 ГБ

на заметку - прочитай предупреждение игры, внимательно прочитай. - если её загрузка превышает рекомендованный уровень, возможно снижение качества графики.

возможно это ответ. возможно иногда не стоит прыгать выше головы.

0
Watapachi

на i5-7500 + 3060 12gb все ок, ни тормозов не лагов не замечаю, игруха жрёт 11гб видеопамяти, в фулл хд на максималках работает в 53-60 кадров, играю и не напрягаюсь

-3